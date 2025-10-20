Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa tapahtuneen funikulaariturman syynä oli viallinen kaapeli, kertoo tänään maanantaina julkaistu alustava onnettomuustutkintaraportti.
Viime kuussa tapahtuneessa funikulaarirurmassa kuoli 16 ihmistä ja loukkaantui noin 20.
Kaikki Lissabonin kaapelivaunut on määrätty käyttökieltoon onnettomuuden jälkeen.
Raportin mukaan niiden käyttö voidaan aloittaa uudelleen vasta sitten, kun vaunuissa on järjestelmä, joka pysäyttää vaunut myös kaapelin rikkoutuessa.
Jo aikaisemmin tutkijat olivat kertoneet, että kahta vaunua yhdistänyt kaapeli katkesi ennen turmaa.
Kaapeli oli tarkistettu silmämääräisesti onnettomuuspäivän aamuna, mutta kohtaan, josta kaapeli oletettavasti katkesi, ei voinut nähdä.
Onnettomuudessa turistien suosima Gloria-funikulaari törmäsi kovalla vauhdilla rakennuksen seinään ja romuttui lähes täysin.