Atlantilla syntyneen hirmumyrskyn rippeet ovat matkaamassa kohti Portugalia.

Euroopassa saatetaan kokea viikon loppupuolella harvinainen sääilmiö kun Atlantilla reilu viikko sitten muodostuneen hurrikaani Gabriellen rippeet ovat näillä näkymin matkaamassa kohti Portugalia.

Nelosluokan hurrikaani heikkenee matkallaan, mutta ennen Portugalin rannikkoa se pyyhkäisee Azoreiden ja Madeiran yli vielä ykkösluokan hurrikaanina, mikä on meteorologi Pekka Poudan mukaan erittäin harvinaista.

Ykkösluokan hurrikaanissa tuulet puhaltavat 33–42 metriä sekunnissa, mikä voi muun muassa kaataa puita, irrottaa kattopeltejä ja siirtää kevyempiä ajoneuvoja.

Jos Gabrielle saavuttaa Portugalin viikonloppuna, niin Euroopassa voidaan kokea harvinainen trooppinen myrsky.

Pahin skenaario olisi Poudan mukaan se, että myrsky jämähtäisi rannikon lähettyville ja pysyisi pitkään voimissaan.

– Ja antaisi samaan kohtaan rankkaa, ukkoskuuroluokkaista sadetta, eli tulvat lienevät se kaikista pahin juttu, mitä voi tapahtua, Pouta sanoo.

Aasiassa h irmumyrsky Ragasa

Itä-Aasiassa hirmumyrsky Ragasa on kurittanut muun muassa Taiwania ja Hongkongia. Taiwanissa ainakin 17 ihmistä sai surmansa kun sateet saivat patojärven vesiesteet pettämään.

Keskiviikkona Ragasa jatkoi matkaansa Etelä-Kiinaan, missä se riehui muun muassa Guangdongin maakunnassa.

Hongkongissa lähes sata ihmistä sai viranomaisten mukaan sairaalahoitoa vaatineita vammoja myrskyssä ja runsaat 850 siirtyi myrskyä pakoon väestönsuojiin.

Matkallaan Ragasa pyyhkäisi myös Filippiinien pohjoispuolelta. Saarivaltiota kuritti keskiviikon vastaisena yönä myös hirmumyrsky Mitag. Perjantaina hirmumyrsky Bualoi on pyyhkäisemässä saaren yli.

– Tyypillinen tilanne tähän aikaan vuodesta, että näitä syntyy lähelle päiväntasaajaa, pasaatitulten vyöhykkeelle, Pouta sanoo.

