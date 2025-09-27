Suomalaisyrityksen Kelluu-ilmalaiva oli mukana Naton kuukauden kestävässä harjoituksessa Portugalissa, missä testattiin uusia, miehittämättömiä teknologioita erilaisten uhkien torjumiseksi.

Nato testasi tällä viikolla uutta torjuntateknologiaa sotilastukikohdissaan Tróiassa, Portugalissa, ja Den Helderissä, Alankomaissa, kertoo Reuters. Näin se pyrkii varautumaan uusiin drooniuhkiin.

Tróiassa useiden maiden joukot kokeilivat ilma- ja sukellusvenedrooneja valvontakapasiteettinsa parantamiseksi.

Den Helderissä Naton erikoisjoukot valmistivat ja testasivat 3D-tulostettuja kauko-ohjattavia veneitä yhteistyössä tutkijoiden ja yksityisten yritysten kanssa.

Kahden toisiinsa liittyvän harjoituksen tavoitteena oli testata ja uusia miehittämättömiä teknologioita, joita voitaisiin käyttää merialueilla, joko merenpinnan päällä tai sen alla.

Naton DIANA-ohjelman kautta suomalaisyrityksen Kelluu-ilmalaiva oli mukana Portugalin kuukauden kestävässä REPMUS 2025 -harjoituksessa, joka päättyi tällä viikolla.

Kelluu-ilmalaivaa voi massavalmistaa kustannustehokkaasti ja se toimii täysin itsenäisesti.Kelluu / Harri Säynevirta

Kelluu-ilmalaivalla voidaan valvoa erityyppisillä sensoreilla laajoja alueita ja tunnistaa asioita, jotka eivät alueelle kuulu.

– Pienet kaupalliset droonit eivät edelleenkään lennä kovin pitkään, eli toiminta-aika ja ympäristö ovat aika rajoitettuja. Meidän ilmalaivaamme voi massavalmistaa, se toimii autonomisesti ja sillä voi lentää ilmassa yhtäjaksoisesti jopa yli 12 tuntia hyödyntäen vetyä ja vetypolttokennoa. Näin ollen puolustuksellisessa käytössä sillä saadaan tuotettua tilannekuvaa pitkän aikaa ilmasta käsin, Kelluu-yrityksen toimitusjohtaja Janne Hietala kertoo MTV Uutisille.

Hietalan mukaan puolustuksessa käytetään usein korkean suorituskyvyn omaavia ja kalliita järjestelmiä, mutta Ukrainan-sota on muuttanut paljon toimialaa.

– On ymmärretty, että isoja ja kalliita järjestelmiä tukemaan tarvitaan massavalmistettavia vaihtoehtoja, joita voi olla paljon. Meidän järjestelmämme on hyvin kustannustehokas muihin verrattuna, Hietala sanoo.

Ainoa pohjoismainen yritys DIANA-ohjelmassa

Kelluun hakemaan Naton DIANA-ohjelmaan tuli hakemuksia 2 600, ja ensimmäiseen vaiheeseen valittiin 74 yritystä. Siinä oli mukana yhteensä kolme suomalaisyritystä.

Toiseen vaiheeseen, eli nopeaan käyttöönottoon, pääsi mukaan 15 yritystä, joista Kelluu on ainoa pohjoismainen yritys.

– Siinä teknologioita kiihdytetään ja kypsytetään, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön liittolaismaissa, Hietala kertoo.

Lokakuussa Kelluu osallistuu myös toiseen Naton harjoitukseen.

Tärkeää löytää edullisia ratkaisuja uhkien torjumiseksi

Naton SOD:n (Special Operations Forces Command) esikuntapäällikkö, kontra-amiraali Massimiliano Rossi sanoi, että viimeaikaiset tapahtumat, kuten venäläisten droonien tunkeutuminen Puolaan, osoittavat, miten tärkeää on löytää edullisia ratkaisuja vihollisen uhkien torjumiseksi.

Hän kehui 3D-tulostusta keinona tuottaa erittäin edullisia aluksia tai muita ratkaisuja. Näin vaikutukset talouteen olisivat mahdollisimman vähäiset.

Lukuisia droonihavaintoja viime aikoina

Euroopan ilmatilassa on tapahtunut viime aikoina useita droonien ja hävittäjien tunkeutumisia.

Oslon ja Kööpenhaminan lentokentät suljettiin äskettäin droonihavaintojen takia.

Tanska ja Norja ilmoittivat uusista droonihavainnoista Tanskan ilmavoimien Karupin tukikohdan yllä ja Norjan Örlandin sotilaslentoaseman lähistöllä lauantaina.

Reutersin mukaan jotkut eurooppalaiset viranomaiset pitävät havaintoja venäläisten häirintänä, joka on paljastanut Euroopan ilmatilan haavoittuvuuden Moskovan ja Naton välisten jännitteiden ollessa korkealla.