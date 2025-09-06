Lissabonin funikulaariturman syy selvisi

Lissabonin keskiviikkoinen funikulaariturma aiheutui, kun kahta vaunua yhdistävä kaapeli irtosi, sanovat onnettomuuden tutkijat.
Heidän mukaansa kaapeli läpäisi onnettomuusaamuna silmämääräisen tarkastuksen. Onnettomuudessa kuoli 16 ihmistä ja loukkaantui noin 20.
Funikulaarin työntekijät olivat moittineet laitteen huollon leväperäisyyttä, jonka he katsovat liittyvän huollon ulkoistamiseen yksityiselle yritykselle.
Virallisen onnettomuustutkinnan alustavan raportin on määrä valmistua vasta puolentoista kuukauden kuluttua.