"Romahti kuin pahvilaatikko": Näin silminnäkijät kertovat Lissabonin funikulaariturman kauhunhetkistä

Silminnäkijöiden mukaan Lissabonin ikonisen keltaisen funikulaarin jarrut olivat pettäneet keskiviikkoiltana.

Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa ainakin 15 ihmistä on kuollut ja liki 20 loukkaantunut funikulaarin suistuttua kiskoilta keskiviikkoiltana.

Portugalissa torstai on julistettu kansalliseksi surupäiväksi Lissabonissa tapahtuneen funikulaariturman vuoksi.

Kaupungin liikennelaitos Carrisin johtaja vieraili onnettomuuspaikalla. Yhtiö julkaisi lausunnon, jonka mukaan köysiradalla oli suoritettu vaaditut neljän vuoden välein tehtävät suuret huoltotyöt.

Lisäksi yritys kertoi noudattaneensa tarkasti myös kuukausittaisia, viikoittaisia ja päivittäisiä huolto-ohjelmia.

Silminnäkijöiden raporttien mukaan köysirata-aseman jarrujärjestelmä kuitenkin petti, minkä seurauksena köysirata syöksyi jyrkän kadun alas ja törmäsi rakennukseen.

– Me kaikki aloimme juosta pakoon, koska luulimme, että [vaunu] törmäisi alla olevaan vaunuun. Mutta vaunu kaatuikin mutkassa ja törmäsi rakennukseen, kertoi Teresa d'Avó BBC:n mukaan.

Näky funikulaarionnettomuuden jälkeen Lissabonissa oli hurja.AFP / Lehtikuva

"Romahti kuin pahvilaatikko"

Toinen todistaja kertoi portugalilaiselle SIC-televisiokanavalle, että funikulaari törmäsi rakennukseen, kun se kiihdytti jyrkää katua ”täydellä vauhdilla”.

– Se törmäsi rakennukseen rajuilla voimilla ja romahti kuin pahvilaatikko, siinä ei ollut jarruja, nainen kertoi.

Köysiratalinja avattiin jo 140 vuotta sitten vuonna 1885. Aiempia onnettomuuksia funikulaarilla oli vain yksi. 7. toukokuuta 2018 funikulaari suistui raiteilta, koska sen pyöriä ei ollut huollettu. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.