Tällainen on hurjaan onnettomuuteen joutunut funikulaarilinja

Ikoninen Gloria-köysirata on yksi Lissabonin tunnetuimmista nähtävyyksistä. Se on erityisen suosittu turistien keskuudessa.
Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa ainakin 15 ihmistä on kuollut ja liki 20 loukkaantunut funikulaarin suistuttua kiskoilta keskiviikkona.
Keltainen funikulaari on ikoninen ja monen matkailijan valokuvista tuttu.
Funikulaariin mahtuu 42 ihmistä. Se on erittäin suosittu matkailijoiden keskuudessa ja yksi kaupungin tunnetuimmista nähtävyyksistä.
140 vuotta vanha linja
Köysiratalinja avattiin 140 vuotta sitten vuonna 1885. Alun perin se liikennöi vesivoimalla toimivalla vastapainojärjestelmällä, joka korvattiin höyryvoimalla toimivalla mekanismilla vuonna 1886.
Aiempia onnettomuuksia funikulaarilla oli vain yksi. 7. toukokuuta 2018 funikulaari suistui raiteilta, koska sen pyöriä ei ollut huollettu. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.
Suosittu turistien keskuudessa
Nyt onnettomuuteen joutunut linja on yksi kolmesta Carrisin operoimasta köysiratalinjasta. Sitä käyttävät sekä turistit että paikalliset asukkaat.
Alempana linjalla ollut vaunu ei ilmeisesti vaurioitunut, mutta matkustajien kuvaamassa videomateriaalissa, jota CNN Portugal esitti, näkyi kun se nytkähti voimakkaasti toisen vaunun suistuessa raiteilta. Useat matkustajat hyppäsivät ulos ikkunoista.
Portugali – ja erityisesti Lissabon – on kokenut matkailubuumin kuluneen vuosikymmenen aikana, ja kesäkuukausina suosittu keskusta-alue täyttyy matkailijoista.
Köysiratalinja yhdistää Lissabonin keskustan Restauradores-aukiolta Bairro Altoon, joka tunnetaan vilkkaasta yöelämästään.