Musti Group laajenee Portugalin markkinoille ostamalla paikallisen lemmikkiyrityksen.
Musti Group Oyj kertoo ostavansa 100 prosenttia portugalilaisen ZU:n osakekannasta MCRetail SGPS:ltä.
ZU, Produtos e Serviços para Animais, S.A. on lemmikkien ruokaa, tarvikkeita ja eläinlääkintäpalveluja tarjoava ketju Portugalissa.
ZU:n hankinnan myötä Mustin verkosto laajenee 474 myymälään, 54 eläinlääkäriklinikkaan ja 196 hyvinvointipalvelupisteeseen seitsemässä maassa.
Verkkokaupan osuus myynnistä nousee 22 prosenttiin myynnistä.
– ZU osana Mustia on seuraava askel laajentumisessamme Pohjoismaiden ja Baltian ulkopuolelle. Odotamme innolla yhteistyötä ZU:n tiimin kanssa, tavoitteena rakentaa markkinajohtajuus myös Portugalissa, Musti Groupin toimitusjohtaja David Rönnberg kommentoi tiedotteessa.