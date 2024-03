Popedan solisti Olli Herman ja Tytti-kumppani saavat toisen lapsen!

– Hei pieni poikamme, me haluttiin tulla kertomaan, että sua odotetaan jo kovasti. Meitä on täällä kolme. Isä on hiukan hullu ja sillä on aika paljon meneillään just nyt. Kaksi uutta työtä ja kalenterit täynnä kaikenlaista. Sellainen isä on, hiukan hullu. Isoveljesi Robin on samanlainen ja lisäksi vielä hullun söpö ja hullun hauska tyyppi. Robin odottaakin sinua, pikkuveljeään, jo kovasti leikkikaverikseen, julkaisussa lukee.