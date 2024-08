Pate Mustajärven uusi sooloalbumi sai HS:n kriitikolta murska-arvion – näin tähti reagoi

Kesä on ollut Mustajärvelle poikkeuksellisempi kuin yli 40 vuoteen.

– Siitä erikoinen kesä, ettei ole ollut yhtään keikkaa. Näin on ollut viimeksi vuonna 1976. Olen ollut äärimmäisen onnellinen. Hyvät kelit ajaa moottoripyörällä ja voi lauantaina mennä vaikka kesäteatteriin, Mustajärvi kertoi Huomenta Suomessa 16. elokuuta.

– En ainakaan vielä eksyisi Popedan keikalle yleisöön. Ehkä jonain päivänä. Se on tietoinen päätös. En jaksa tällä hetkellä sillä tavalla. Oli iso työ tehdä tuo levy ja olen siitä äärimmäisen onnellinen, Mustajärvi summasi.

Huomenta Suomen juontaja Jesse Kamras luki lauseen Helsingin Sanomien kriitikon Arttu Seppäsen arviosta Mustajärven tuoreesta albumista suorassa lähetyksessä. Arvio on otsikoitu: ”Pate Mustajärven levy on niin huono, että siitä voisi olla jo käsitetaiteeksi".

– Ohhoh, toihan oli huikee. Kritiikki, sehän on rakentavaa aina, ei siinä mitään. Verraten siihen, mitä palautetta olen saanut sivuillani, Instagramissa ja muualla, niin se on ollut kyllä aivan toisenlaista. Onneksi elämme tällaisessa maassa, että saa sanoa sanottavansa, Mustajärvi sanoi naurunremakan saattelemana.

– Luen kritiikit ja minulla on kultalevyt seinällä. Monet sanovat, etteivät välitä kritiikeistä, mutta kyllä minä välitän. Lähinnä mietin sitä, että kukahan hänen muroihinsa on pissannut. Enhän minä tuolle mitään voi. Se on yhden ihmisen mielipide tekemistäni hommista, Mustajärvi totesi.