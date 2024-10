Olli Hermanin ja Tytti-rakkaan toinen lapsi sai nimen: "Sopii hänelle täydellisesti"

– Poikamme on täynnä puoleensa vetävää karismaa, iloista olemusta ja vaivatonta kontaktia kaikkien lähietäisyydelle tulevien kanssa. Vahva ja perinteikäs nimi sopii hänelle täydellisesti. Ystävien ja sukulaisten kanssa juhlimme hänen ristiäisiään eilen Helsingissä ja kummit näyttivät Rudolfille heti täyden tukensa ollen läsnä ja apuna järjestelyissä. Rudolfilla on parhaat ihmiset tulevaisuudessa ympärillään. Emme voisi olla ylpeämpiä ja onnellisempia hänestä. Meidän Rudolf, pariskunta kirjoittaa koskettavan videon yhteyteen.

– Se tunne, kun keikkareissulta palatessa perhekoko on kasvanut yhdellä – Tervetuloa maailmaan poikani. 4. päivä elokuuta 2024 mä myöhästyin tasan 4 minuuttia. Se ei meistä ketään haittaa. Tästä jäi tarinaa kerrottavaksi, mutta sen aika on myöhemmin. Koko perheen 4 jäsentä on nyt koossa, kaikki meistä onnellisia ja kaikki meistä terveitä. Nyt on aika jakaa nelinkertaista rakkautta, Herman kirjoitti Instagram-tilillään elokuun alussa.