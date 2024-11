Roni ja Airi Bäck paljastivat onnellisen uutisen podcastissa: Vauva tulossa!

View this post on Instagram

– Ennen kaikkea olen tosi onnellinen, että me saadaan lapsi ja se on uskomattoman ihanaa. Olemme superonnekkaita. Siihen liittyy paljon, kun on ollut niin paljon kerralla: mennä takaisin töihin ja alkuraskaus. On siinä ollut paljon työstettävää. Ehkä senkin takia emme ole paljon fiilistelleet ja siihen päälle epävarmuus, että olen raskaana, mutta keskenmenot ovat yleisiä ja mitä jos se ei olekaan terve.