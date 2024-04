Tästä syystä Costello Hautamäki omisti juuri tietyn kappaleen Pate Mustajärvelle Popedan pääsiäiskeikoilla

– Punaista ja makeaa on yksi oudoimpia Popedan kappaleita. Se on lähes vanhanajan progea. Mustajärvi osasi kirjoittaa loistavan tekstin siihen. Hyvin epäpopedamainen, mutta hyvin mustajärvimäinen. Ei hänelle voisi laulaa Sukset-kappaletta. Ehkä Palle and the boys olisi voinut mennä, Hautamäki kertoi MTV Uutisille 30. maaliskuuta ensimmäisen keikan jälkeen.