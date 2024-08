Olli Hermanin ja Tytti-kumppanin toinen lapsi syntyi – isä jakoi herttaisen otoksen

– Se tunne, kun keikkareissulta palatessa perhekoko on kasvanut yhdellä – Tervetuloa maailmaan poikani. 4. päivä elokuuta 2024 mä myöhästyin tasan 4 minuuttia. Se ei meistä ketään haittaa. Tästä jäi tarinaa kerrottavaksi, mutta sen aika on myöhemmin. Koko perheen 4 jäsentä on nyt koossa, kaikki meistä onnellisia ja kaikki meistä terveitä. Nyt on aika jakaa nelinkertaista rakkautta, Herman kirjoittaa julkaisussaan.