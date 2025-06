Blind Channelista eronnut Joel Hokka uudessa kokoonpanossa – mukana muitakin tunnettuja muusikkoja

Uuteen Radio Rock Bandiin kuuluvat Joel Hokka, Olli Herman, Jussi 69, Sami Kuronen ja Taneli Rantala.

Radio Rockin 18-vuotisen taipaleen kunniaksi uusi musiikkikokoonpano näki päivänvalon. Hynttyynsä löivät yhteen Popedan ja Reckless Loven solisti Olli Herman, Blind Channelin ex-solisti Joel Hokka, The 69 Eyes -yhtyeen rumpali Jussi 69, juontaja-artisti Sami Kuronen ja Radio Rockin toimittaja Taneli Rantala.

Radio Rock Band -nimellä kulkeva viisikko julkaisi perjantaina Rock-musiikkia-nimisen kappaleen. Biisissä laulajina toimivat Herman ja Kuronen, laulaja-kitaristina Hokka, rumpalina Jussi 69 ja kitaristina Rantala.

– Meitä Radio Rockin musiikkitaustaisia juontajia on kutsuttu jo kauan Radio Rock -bändiksi, joten se ajatus alkoi kyteä, että kyllähän me nyt yksi biisi julkaistaan. Rockin jengillä on duunissa sen verran hauskaa, että kukaan ei hommaa kehtaa edes kutsua ”työksi”, Jussi 69 kertoo Nelonen Median tiedotteessa.

Kappaleella soittaa myös Dingo-legenda Jarkko Eve ja sen on tuottanut kitaristi Jimmy Westerlund.

Kappale on uusintaversio Ismo Alangon vuonna 1997 säveltämästä ja sanoittamasta Neljä Baritonia -yhtyeen Pop-musiikkia -kappaleesta.

Kaikki biisin tuotot tullaan lahjoittamaan Pohjois-Helsingin Bändikoululle.