Tutkijan synkkä varoitus Ylellä: Jokaisen suomalaisen pitää varautua Venäjän sotilaallisen operaation uhkaan

Sotilaallinen tuki Ukrainalle on ollut vastatuulessa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin, mikä on nostanut huolta sodan lopputuloksesta.

Suomessakin olisi syytä varautua siihen, että sota loppuu nopeastikin tilanteeseen, jossa Venäjän aseteollisuus on sotatilassa, mutta Euroopan aseteollisuus puolestaan on rauhan tilassa, sanoi Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak Ylen aamussa maanantaina.

Trump saattaisi ajaa Yhdysvaltoja ulos Natosta

– Sotilaallisesti Suomi on turvallisemmassa asemassa kuin koskaan. Mutta jos [Vladimir] Putin näkee, että Yhdysvallat tai sanotaan nyt Trump, on vetämässä Yhdysvaltoja pois [Natosta] ja Venäjä on sotilaallisesti vahvempi kuin se oli pari vuotta sitten, ei ole poissuljettua, että Putin ajattelee, että hei kokeillaan saadaanko me Nato rikottua jollakin pienellä sotilaallisella operaatiolla tai suuremmallakin? Salonius-Pasternak sanoo Ylen haastattelussa.