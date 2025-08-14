MTV Uutisten kysely: Lähes kolmannes suomalaisista pitää sotilaallista kriisiä mahdollisena kotimaassa

Suomeen ei asiantuntijoiden mukaan kohdistu nyt sotilaallista uhkaa, mutta osa suomalaisista on huolissaan siitä, että sotilaallinen kriisi voi tapahtua myös Suomen maaperällä viiden tai kymmenen vuoden kuluessa.

MTV Uutisten Iro Reserachilla teettämän kyselyn mukaan lähes joka kolmas vastanneista piti sotilaallista kriisiä melko todennäköisenä 5–10 vuoden kuluessa.

Selkeä enemmistö arvioi kriisin olevan kuitenkin epätodennäköinen. 45 prosenttia vastaajista piti kriisiä melko epätodennäköisenä ja 15 prosenttia erittäin epätodennäköisenä.

Ukrainan sodan aikana on keskusteltu paljon sodan uhasta Euroopassa, ja Suomi on monen muun maan tapaan nostanut puolustusmenojaan tuntuvasti.

Tutkimushaastatteluja tehtiin kyselyssä yhteensä tuhat.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 3.7.–1.8.2025.

Stubb rauhoitteli kansaa

MTV Uutiset kysyi kriisiajatuksista tänään myös Turun kauppatorilla, jossa tasavallan presidentti Alexander Stubb piti puheen.

– Kyllähän se vähän toi itäpuoli pelottaa, että mitä ne siellä touhuaa. Joskus käy mielessä, että mitä voi tulla, turkulainen Anita Rantanen mietti.

– Toivotaan, että meillä on niin hyvä presidentti ja hallitus, että homma pysyy hanskassa, turkulainen Tenho Nurminen pohti.

– Olen rauhallisin mielin. En hirveästi jaksa miettiä, mitä tapahtuu kymmenen vuoden päästä. Mieluummin eletään tätä päivää ja katsotaan päivä kerrallaan, mitä tapahtuu, Maria Rantanen totesi.

– Luotan kyllä meidän Suomen puolustukseen. Ainakin niin hyvin on vakuuteltu, että kyllä me pidetään omat rajat kunnossa, sanoi puolestaan kaarinalainen Jorma Vanne.

Stubb itse rauhoitteli suomalaisia toteamalla toripuheessaan, että Suomen turvallisuustilanne näyttää tällä hetkellä oikein hyvältä.

Stubb painotti, että Suomella on uskottava puolustus, ja että Suomi on osa Natoa.

Kotivara monella kunnossa

Epävarmoina aikoina suomalaisille on suositeltu, että kotivara pidetään kunnossa ja suosituksia on ainakin osittain noudattanut yli 60 prosenttia vastaajista.

MTV

Suositusten mukaan kotoa pitäisi löytyä ruokaa, vettä ja lääkkeitä kolmeksi vuorokaudeksi poikkeusolojen varalta.

Vain joka kymmenes piti kyselyssä tätä tarpeettomana.

Monet eri kriisit ja sodat maailmalla ovat vaikuttaneet myös talouteen ja kuluttajien luottamukseen.

Epävarmoina aikoina säästäminen on ollut kunniassa.

Suomen Pankin tilastojen mukaan suomalaisten talletukset olivat kesäkuussa euroissa mitattuna ennätyssuuret, yli 114 miljardia euroa.

MTV

Aiempina vuosina inflaatio eli hintojen nousu pienensi talletusten määrää reiluun 110 miljardiin euroon.

Jos epävarmuus taloudessa poistuu, säästöt voivat lähteä liikkeelle kulutukseen. Epävarmuutta on kuitenkin yhä ilmassa niin taloudessa kuin Ukrainan sodan päättymisessä.