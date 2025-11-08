Kansanedustajien osallistumista tosi-tv-ohjelmiin halutaan rajoittaa, mutta paras reality löytyy eduskunnasta.

Eduskunnan puhemiesneuvosto linjasi tällä viikolla, että kansanedustaja voi menettää palkkionsa, jos jättää toistuvasti osallistumatta eduskuntatyöhön ilman hyväksyttävää syytä.

Taustalla on huoli siitä, että osa kansanedustajista on nähty enemmän tosi-tv-ohjelmissa kuin eduskunnan työssä.

– Tämähän on lähtenyt vähän lapasesta, sanoo toimittaja Jari Korkki.

– Vanhassa maailmassa käytiin Kymppitonni-laatikossa istuskelemassa ja siihen meni tunti, se nyt ei ollut kovin kummallista. Mutta jos lähdetään viikkokausiksi toiselle puolelle maailmaa tai vaikka Lappiin, ja tämä tapahtuu istuntokauden aikana, ei se ehkä vastaa ihan sitä ajatusta, mikä kansanedustajan työstä on.

Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen sanoo kansan päättävän, mikä on heidän mielestään hyväksyttävää.

– Kansa voi päättää ihan toisella tavalla kuin puhemiesneuvosto. Heidän mielestään saattaa olla ihan fine, että ollaan temptationissa pidempäänkin.

Pöllöraati ihmetteleekin enemmän, miksi edustajat haluaisivat ylipäätään lähteä tosi-tv-ohjelmiin, kun parasta draamaa löytyy Eduskuntatalosta.