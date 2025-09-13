Kirjassa Kontula kertoo muun muassa nuoruudessaan tekemästään seksityöstä.

Maria Petterssonin kirjoittama elämäkerta Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulasta on herättänyt vilkasta keskustelua mediassa, myös perjantaiaamun Pöllöraadissa.

Ylen politiikkaradion toimittaja Linda Pelkonen kertoi lukeneensa kirjan ja haastatelleensa Kontulaa aiheen tiimoilta.

– Kyllä mietin sitä kirjaa lukiessa, kun hän kertoo, että seksityö on auttanut 16-vuotiaana ja vuosia tehnyt sitä niin, että se on aika arkista ja tavallista.

Pelkonen pohti, antaako kirja liian ruusuisen kuvan seksityöstä. Hänen mukaansa kirjassa sanottiin, että rahaa sai tarpeeksi vain kahdessa työpäivässä.

– Moni on kuitenkin vastentahtoisesti, että suurin osa kai ainakin tutkimusten mukaan tekee tätä työtä vastentahtoisesti.

Yksi kysymys vailla vastausta

Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki vihjaa, että moni poliitikko saattanut pelätä oman nimensä esiintymistä teoksessa.

– Siellä varmaan hikisin käsin moni suomalainen poliitikko lueskellut sitä, mutta siellä ei sitten paljasteta kuitenkaan ilmeisesti nimiä, Kärki sanoo.

Kirjassa kerrottiin myös Kontulan suhteesta SDP:n entiseen kansanedustaja Kimmo Kiljuseen.

MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen kiinnitti huomiota siihen, ettei kirjassa käsitellä sitä, pitikö Kontula seksityöstä.

– Missään kohtaa ei kysytty sitä tai hän ei kommentoinut sitä, että tykkäsikö hän työstä.

Kontula puhunut seksityön dekriminalisoinnin puolesta

Keskustelussa nousi esiin myös seksityön nykyinen yhteiskunnallinen merkitys. Ahtiainen arvioi, että nykyinen ilmapiiri, jossa esimerkiksi OnlyFans-ilmiötä voidaan pitää voimaannuttavana, saattaa vaikuttaa kohun laajuuteen.

– Ehkä myös vähän taittaa terää kohuilta, että tämähän on ollut viime aikoina suorastaan ihannoitu asia.

Pelkonen muistutti, että Kontula on vuosia lobannut seksityön dekriminalisoinnin puolesta.

– Hän on halunnut sitä stigmaa pois tästä työstä, mikä on onnistunut. Mietin, että onko se onnistunut niinkin hyvin, että sitten tämä toinen puoli on vähän jäänyt varjoon.

