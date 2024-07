Pöllöraati Niinistön Biden-kommentista: "Kekkosslovakia-tyyppistä meininkiä, jos Niinistö ei saisi tätä ääneen sanoa"

– Mitä olen sen jälkeen nähnyt esimerkiksi videoilla, niin kyllä sairaus selvästi kiihtyvästi eteni. Muutos vuoden 2022 tapaamisiin on ollut valtava ja ikävä, Niinistö totesi Helsingin Sanomille.

– On varmasti niin, että pitää olla aika tarkka siitä, että maallikot eivät lähde lääketieteellisiä diagnooseja jakelemaan, mutta olisi mielestäni Kekkosslovakia tyyppistä meininkiä, jos Niinistö ei saisi tätä ääneen sanoa.

– Pidin tätä kyllä todella hätkähdyttävänä ja outona, varsinkin kun tiedetään, että Niinistö on ollut niin tarkka sanoissaan, varovainen ja kryptinen viimeiset ties kuinka monta vuotta.

Hän kuitenkin näkee, että entisenä presidenttinä Niinistöllä on enemmän aikaa arvioida sekä muistella asioita.

– Tässä kohtaa, kun Biden teki itsestään poliittisen kuolleen, niin ollaan ikään kuin siirrytty siihen muistelu vaiheeseen, vaikka hän vielä on virassa, Meriläinen toteaa.

Neihum muistuttaa, ettei Niinistö oma-aloitteisesti tuonut näkemystään julkisuuteen, vaan kyseessä oli haastattelu, jossa oletettavasti on kysytty kaiken näköistä Bideniin liittyen.

Urheilijat menestyvät politiikassa

Esimerkkinä yhteiskunnallisen keskustelun parissa aktivoituneesta urheilijasta juontaja Shahin Doagu nostaa entisen jääkiekkoilija Teemu Selänteen , joka on herättänyt kannanotoillaan myös huomiota.

Teemu Selänne kommentoi Sirpa Selänteen kohupostausta – some raivostui: "Miksi aikuisen miehen pitää haukkua muita?"

– Selänne on Amerikassa pitkiä aikoja asunut mies, joka on myös kuvaillut olevansa hauskalla tavalla sovinisti. Ei ole kauhean yllättävää, että hän on republikaani ja haluaa äänestää puolueen ehdokasta, eli Donald Trumpia, Neihum toteaa.