Kimmo Kiljunen pahoillaan Anna Kontula -puheistaan

SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen kirjoittaa pahoittelevansa Anna Kontulan elämänkerrassa kertomiaan asioita.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulasta julkaistaan lähiaikoina elämäkerta, jossa hän kertoo muun muassa myyneensä seksiä nuorena. Helsingin Sanomat julkaisi tänään Kontulan laajan haastattelun, jossa hän avaa kirjassa kertomiaan asioita seksuaalielämänsä merkitystä itselleen korostaen.

Yksi Kontulan kirjaa varten haastatelluista henkilöistä on SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen, jonka suhteesta Kontulaan kirjoiteltiin julkisuudessa viisitoista vuotta sitten.

Kaksikon suhde nousi vuoden 2010 keväällä otsikoihin, kun Kiljunen yhdisti Aasiaan kohdistuneeseen virkamatkaansa siviilielämän matkailua Kontulan kanssa.

Lue myös:

Helsingin Sanomat kirjoittaa Kiljusen osuudesta kirjassa lyhyesti, kuvaten hänen kanssa tehtyä haastattelua "surrealismia lähenteleväksi".

"…kirjasta voi lukea muun muassa kansanedustaja Kimmo Kiljusen surrealismia lähentelevän haastattelun, jossa hän esimerkiksi kuvailee hänen ja Kontulan rakastelua ja lausuu: Ja se rintojen leikkaus, se oli mulle loukkaus".

Anna Kontula pienensi rintansa terveydellisistä syistä sen jälkeen, kun Kontulan ja Kiljusen suhde oli jo päättynyt, Helsingin Sanomat kirjoittaa.

"Puhuin hyvin henkilökohtaisesti"

Kiljunen selittää kirjaan antamaansa haastattelua tänään aamupäivällä kirjoittamassa sosiaalisen median julkaisussaan, ja vetoaa "työstämäänsä autofiktiiviseen romaaniin".

– Puhuin hyvin henkilökohtaisesti 15 vuotta sitten tapahtuneista asioista. Avasin yksityiselämän tapahtumia työstämäni autofiktiivisen romaanin pohjalta. Oletin, että voin selventää ja vahvistaa suuhuni pantavat sanat ennen niiden julkaisua. Toisin kävi, Kiljunen kirjoittaa.

Autofiktio on kirjallisuuden tyylilaji, jossa kirjailija on itse tarinansa päähenkilö tapahtumissa, joissa todellisuuteen on sekoitettu kuvitelmaa.

Kiljunen kirjoittaa olevansa pahoillaan, mutta ei tarkenna mistä.

– Kun sanat irtoavat yhteydestään, niiden merkitys muuttuu. Pahoittelen niiden harkitsemattomuutta ja loukkaavuutta.

Kiljunen kertoo, ettei aio kommentoida asiaa enempää.

Kirjailija: Syytökset vakavia

Leipää ja ruusuja -kirjan Kontulasta kirjoittanut toimittaja-kirjailija Maria Pettersson vastaa Kiljuselle julkaisun kommenteissa pitäen hänen syytöksiään vakavina.

– Sanoja ei ole irrotettu asiayhteydestä vaan kirjassa avataan niiden konteksti. Mitään sanoja en ole suuhusi pannut, olet kaiken puhunut aivan itse haastattelutilanteessa ja haastattelunauhalle, josta asian voi tarvittaessa yhä tarkistaa. Ymmärrän, että kadut sanojasi, mutta tällaiset syytökset ovat vakavia ja täysin perättömiä, Pettersson kirjoittaa.

Kimmo Kiljunen on toiminut SDP:n kansanedustajana vuosina 1995–2011 ja uudestaan vuodesta 2019 alkaen. Vuosina 2015–2019 hän oli varasijalla eduskuntaan.

Kiljunen toimi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2023–2024. Hän erosi valiokunnan johdosta, kun hänestä levisi video, jolla hän vaati itärajan avaamista ja syytti suomalaisia iltapäivälehtiä Venäjän hybridivaikuttamisen edistämisestä.