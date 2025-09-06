Kansanedustaja Anna Kontula kertoo HS:lle myyneensä seksiä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että harjoitti nuoruusvuosinaan seksityötä.
Kontulan mukaan hän myi seksiä 16-vuotiaana opiskelijana tiukan taloudellisen tilanteensa ja kaipaamansa jännityksen vuoksi.
Asiakkaansa Kontula löysi lehti-ilmoituksella. Kontulan ensimmäinen seksityövaihe kesti vajaat pari vuotta ja päättyi tulevan ensimmäisen aviomiehen tapaamiseen. Avioliiton kariutuessa Kontula palasi seksityöhön.
Alan kokemuksista kerrotaan myös piakkoin ilmestyvässä Kontulan elämäkerrassa Anna Kontula – Leipää ja ruusuja.
Kontula on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori, ja väitöskirja käsitteli seksityötä Suomessa. Kontula on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011 ja on kertonut, että meneillään oleva kausi jää hänen viimeisekseen.