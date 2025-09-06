Kansanedustaja Anna Kontula kertoo HS:lle myyneensä seksiä

Anna Kontula
Anna Kontula kertoo aloittaneensa seksin myynnin 16-vuotiaana.Jarno Kuusinen / AOP
Julkaistu 06.09.2025 09:55

MTV UUTISET – STT

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että harjoitti nuoruusvuosinaan seksityötä.

Kontulan mukaan hän myi seksiä 16-vuotiaana opiskelijana tiukan taloudellisen tilanteensa ja kaipaamansa jännityksen vuoksi. 

Asiakkaansa Kontula löysi lehti-ilmoituksella. Kontulan ensimmäinen seksityövaihe kesti vajaat pari vuotta ja päättyi tulevan ensimmäisen aviomiehen tapaamiseen. Avioliiton kariutuessa Kontula palasi seksityöhön.

Alan kokemuksista kerrotaan myös piakkoin ilmestyvässä Kontulan elämäkerrassa Anna Kontula – Leipää ja ruusuja. 

Kontula on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori, ja väitöskirja käsitteli seksityötä Suomessa. Kontula on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011 ja on kertonut, että meneillään oleva kausi jää hänen viimeisekseen.

Lisää aiheesta:

Vihreiden kuntavaaliehdokasta epäillään parituksesta – näin puheenjohtaja Ohisalo kommentoi tapausta MTV UutisilleHS: kansanedustaja Ben Zyskowicz kärsii masennuksesta ja migreenistä – saattaa jättää eduskunnan tämän kauden jälkeenPertti Salovaara kertoo Annassa, kuinka möhli kaksi avioliittoaan: "Eniten kadun uskottomuuttani""Tavallinen espoolaishuora" tienasi seksiä myymällä alle 10 000 euroaSeiska: Hussein al-Taeen edellinen avioliitto päättyi riitaan – vaimo koki käytöksen uhkaavana ja pakeni turvakotiinEx-kansanedustaja Pertti Salovaaran liitto tiensä päässä – vaimo haki eroa
KansanedustajatEduskuntaSeksi ja parisuhdeTyöelämäKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kansanedustajat