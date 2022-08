Financial Timesista Seiskan kanteen: Sanna Marin on nyt maailman tunnetuin suomalainen, mutta bilevideosta viestiessään hän teki virheitä: "Jatkuvasti tapahtuu kolahdus"

Saukkomaan mukaan haastatteluista näkyy, että Marin on ärtynyt ja kokee kysymykset loukkaaviksi.

– Yleisajatus on, että mitä enemmän pystyy kertomaan yksityiskohtia ja vastaamaan enemmän, kuin toimittajat koskaan kysyvät.

Saukkomaan mukaan Marin on pyrkinyt vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta hänen äänenkäytössään ja vastaustyylissään on paljon puolustautumista.

Huumetestin vaatiminen on Saukkomaan mukaan pommitusta, mutta testeissä käyminen oli paineen alla ainoa oikea päätös.

Pieni tapojen muutos paikallaan

Pääministerin ja laulaja Olavi Uusivirran tanssivideo on myös noussut laajasti esille. Saukkomaan mukaan koko aihe menee yksityisyydensuojan sisäpuolisiin asioihin, eikä Marinin olisi tarvinnut kohua kommentoida.

– Marin on vahvasti puolustanut tekemisiään, eikä tiedotustilanteissa näytä muuttavan kantaansa.

Millainen on pääministerin julkisuudenkuva nyt?

Saukkomaan mukaan Marinin julkisuuskuva on tällä hetkellä mielenkiintoinen ja varsin kaksijakoinen.

– Tämän päivän Financial Timesista Sanna Marin vie noin kolmasosan ja se on yksi maailman arvokkaimmista mediapaikoista, samalla viikolla hän on Seiskan kannessa.