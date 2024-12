Suomessa on tapahtunut tänä vuonna peräti neljä poliisin tekemää itsemurhaa.

Määrä on suurempi kuin viime vuosina, eli poliisien itsemurhia on tapahtunut kuluneena vuonna poikkeuksellisen paljon.

Viime vuosina poliisien itsemurhia on tapahtunut korkeintaan yksi tai kaksi vuodessa ja useana vuonna niitä ei ole ollut yhtäkään.

Poliisihallituksessa itsemurhatapauksiin suhtaudutaan erittäin vakavasti. Poliisin johdossa selvitetään myös syitä tekojen taustalla, jotta saadaan selville, jos poliisin työhön liittyen on tarpeen tehdä tarkennuksia tai toimenpiteitä.

– Jokainen elämä on arvokas ja jokainen tällainen tapahtuma on liikaa. Nämä itsemurhat ovat puhuttaneet paljon poliisissa viime kuukausina. Tällainen lopullinen ratkaisu on surullinen ja koskettaa koko työyhteisöä, henkilöstöpäällikkö, poliisitarkastaja Satu Koivu Poliisihallituksesta sanoo Rikospaikan haastattelusta.

Itsemurhat ovat koskettaneet tänä vuonna Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen poliisilaitosta.

– Yleensä kun ihminen päätyy itsemurhaan, taustalla on monia tekijöitä. Näiden kyseisten tapausten osalta ei ole viitteitä siihen, että ne liittyisivät suoranaisesti poliisin työhön. Siellä on terveydellisiä, virkamiesoikeudellisia ja yksityiselämän asioita taustalla.

Koivun mukaan pahoinvointi poliisissa ei ole kuitenkaan varsinaisesti lisääntynyt.

– Poliisin henkilöstölle tehdyt erilaiset henkilöstökyselyt, työterveyshuollon työpaikkaselvitykset, kuormittuneisuuskyselyt ja arjen keskustelut työpaikoilla kertovat kuitenkin asioista, jotka vaativat huomiota, hän sanoo.

– Olemme halunneet panostaa erityisesti niin sanottujen matalan kynnyksen palveluihin, jotta työntekijöille on tukea ja apua tarjolla lähellä ja näiden piiriin löydetään helposti.