Poliisit tapettiin pikaveneellä Espanjassa – video näyttää, miten yhä rajummaksi muuttunut huumesalakuljetus toimii

Lahjonta liittyy vahvasti huumesalakuljetukseen

Korruptio on aina salakavala sekoitus vallan väärinkäyttöä, riskinottoa, valehtelua ja ahneutta, joka usein etenee pienemmistä vastapalveluksista järjestelmälliseen lahjontaan.

Espanjan poliisin sisäisen tutkinnan edustajat ovat todenneet, että Etelä-Espanjassa on vakava poliisin korruptio-ongelma.

Ampumistapaukset lisääntyneet

Kaikki kesti muutaman sekunnin, jonka jälkeen kypäräpäinen ampuja hyppäsi häntä odottavan moottoripyörän selkään ja enää kuului vain kiihdyttävän moottoripyörän ääni. Vaikka kukaan ei tällä kertaa loukkaantunut, huolestuttavinta on, että tämä oli jo kolmas ampumistapaus Marbellassa kuukauden sisällä.

Suihkuseurapiirien alueelle on luikerrellut käärme

Marbellaa pidetään suihkuseurapiirien asuinalueena. Paratiisiin on kuitenkin luikerrellut käärme, sillä myös kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus rakastaa Aurinkorannikon upeaa ilmastoa, jossa rikolliset voivat esitellä omaisuuttaan ja nauttia rahoistaan.

Kun tähän lisätään Marokon läheisyys, tärkeimmät huumeiden maahantulopaikat, rahanpesumahdollisuudet ja koko huumekauppaan tarvittava infrastruktuuri autovarkaista palkkamurhaajiin, ei tarvitse ihmetellä miksi järjestäytynyt rikollisuus on keskittynyt aurinkorannikolle.

Koko Aurinkorannikon alue on pitkään toiminut tukikohtana useille korkean tason salakuljettajille eri puolilta Eurooppaa. Alueella arvioidaan Europolin mukaan toimivan yli 100 kansainvälisen tason huumekaupparyhmittymää, mikä aiheuttaa kovaa kilpailua tukkumarkkinoista, joka toisinaan johtaa henkirikoksiin.

Kidnappauksia ja huumeparonien selkkauksia – tällaista on järjestäytynyt rikollisuus suomalaisten suosimalla Aurinkorannikolla

Salakuljettajien otteet koventuneet

Salakuljetustoiminta Euroopan ja Afrikan välillä on muuttunut huumeklaaneista itsenäiseksi toimialaksi. Luotettavimmat ja taitavimmat kuljettajat saavat parhaat palkkiot.

Kyse on myös tiukasta tulospalkkauksesta: ellei huumelasti saavu määränpäähänsä, huumeklaani ei maksa pikaveneen miehistölle mitään. Tämä on aiheuttanut sen, että salakuljettajien toiminta on muuttunut piittaamattomammaksi ja vaarallisemmaksi. Jokainen veneen kuljettaja haluaa olla toistaan parempi ja ansaita enemmän.