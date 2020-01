Suomen Europol: Suomessa paljastuneet kokaiinin konttisalakuljetusyritykset kertovat karua kieltä muutoksesta Euroopan järjestäytyneessä rikollisuudessa

– Kokaiinin maahantuonti on lisääntynyt voimakkaasti. Arvioiden mukaan jopa 60 prosenttia Kolumbian huumausainetuotannosta kohdistuu Eurooppaan. Tämä on vauras kauppa-alue, huumeista saadaan hyvä rikoshyöty, sanoo Suomen Europol-yhdyshenkilötoimiston päällikkö, keskusrikospoliisin rikosylikomisario Risto Lohi.

Kokaiinin käyttö moninkertaistunut Suomessa

– Sillä ymmärryksellä mitä Europolissa on, nämä ovat indikaattoreita siitä, että muutos Euroopan järjestäytyneessä rikollisuudessa heijastuu myös Suomeen.

Jätevesitutkimuksen mukaan kokaiinin käyttö on Suomessa moninkertaistunut vuodesta 2012 vuoteen 2018. Tosin se on yhä selvästi vähäisempää kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa tai muissa Pohjoismaissa.

Terroristiryhmien rahoituksesta neljännes huumeista

Huumekaupan kasvulla on välittömien terveysvaikutusten lisäksi muitakin yhteiskuntaa rapauttavia vaikutuksia.

– Huumekauppa on järjestäytyneen rikollisuuden ydintoimintaa, mutta ryhmät osallistuvat myös muihin rikollisuuden aloihin. Euroopan tasolla on laittomien aseiden tuontia, lääkeainekauppaa, väkivaltaa, korruptiota, joissain tapauksissa ihmiskauppaa ja laittoman maahantulon järjestämistä, Lohi sanoo.

Perinteisten järjestäytyneiden rikollisryhmien lisäksi terroristiryhmien ja aseistautuneiden ei-valtiollisten joukkojen on havaittu hyötyvän huumekaupasta. Kansainvälisen tutkimuskeskuksen RHIPTOn ja Interpolin tutkimuksen mukaan huumeet muodostavat yli neljänneksen seitsemän keskeisimmän terroristiryhmän rahoituksesta. Tutkimuksen otannassa olivat mukana muun muassa al-Shabaab, Boko Haram, Isis ja Taleban.

– Osalla toimijoista on ollut huumerikostaustaa, ja radikalisoituminen on tapahtunut vankilassa ja johtanut näihin traagisiin tekoihin.

Huumekilosta jopa 30 kiloa jätettä

Monien muiden vahinkojen lisäksi huumekauppa aiheuttaa tuhoa ympäristölle. Esimerkiksi Hollannissa, missä tuotetaan synteettisiä huumeita, huumeisiin liittyvä ympäristörikollisuus on paikallisen poliisin mukaan paljon yleisempää kuin on aiemmin arvioitu.

Europolin mukaan ekstaasikilon tuotannossa syntyy 6–10 kiloa jätettä, amfetamiini- ja metamfetamiinikilon kohdalla määrä on jopa 20–30 kiloa. Huumeiden tuotannosta syntyvä jäte dumpataan Europolin mukaan usein luontoon tai lastataan autoihin ja poltetaan. Tietoon on tullut myös tapauksia, joissa huumejäte on sekoitettu teollisuusjätteeseen ja kipattu mereen.