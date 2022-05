Kidnappauksia ja huumeparonien selkkauksia – tällaista on järjestäytynyt rikollisuus suomalaisten suosimalla Aurinkorannikolla

Kidnappauksia ja huumeparonien raakoja yhteenottoja yleisillä paikoilla. Suomalaisten suosiman Aurinkorannikon alueen huumebisnes on saanut viimeisen viiden vuoden aikana yhä väkivaltaisempia muotoja. Samalla ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus on ottanut jalansijaa aluella.

Suomen poliisin ja tullin Espanjaan sijoitettu yhdyshenkilö, Keskusrikospoliisin rikoskomisario Kaj Björkqvist on huolissaan siitä, että rikollisjengit selvittelevät välejään yleisillä paikoilla.

– Tuntuu, että kynnys väkivallan käyttämiseen on matalalla. On kidnappauksia liittyen huumeasioihin ja huumeparonien väliseen kiistelyyn, jossa käytetään myös väkivaltaa.



Mikä on suomalaisten rooli alueen huumebisneksessä? Katso koko Rikospaikan juttu yllä olevalta videolta.