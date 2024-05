Näin huumeiden salakuljetus toimii: Pikaveneet kuljettavat tonneittain hasista kapeassa ja vaarallisessa salmessa

Salakuljetus on miljardien eurojen arvoista jättimäistä liiketoimintaa.

Kalliita ja vauhdikkaita pikaveneitä

Niiden voimanlähteenä on tyypillisesti kolme tai neljä 250 - 450 hevosvoiman moottoria, joiden 800 – 1 000 hevosvoimalla vene saavuttaa 50-70 solmun eli 100-130 km/t:n nopeuden.

Vertailun vuoksi voidaan mainita, että Suomen rajavartioston nopeimmissa 8.5 metriä pitkissä RIB-veneissä on kaksi 350 hevosvoiman moottoria, joiden teholla vene yltää 55 solmun nopeuteen. Rajavartioston veneet jäävät kuitenkin toiseksi "estrechon" salakuljettajien veneiden nopeudelle, jolla 15 minuuttia erottaa Afrikan Euroopasta.

Veneen rungon hinta on noin 100 000 euroa. Tavallisesti veneessä on kolme tai neljä ulkolaitamoottoria, joista tehokkaampi 450 hevosvoiman moottori maksaa noin 60 000 euroa.

Jokaisella veneessä oma tärkeä rooli

Pikaveneen miehistö koostuu neljästä tai viidestä henkilöstä, joilla on erilaiset roolit ja palkkiot tehtävän tärkeyden mukaan:

Veneen kuljettaja, "piloto", saa palkkioksi 50 000-60 000 euroa. "Gepero", vastaa navigoinnista ja saa tästä palkkioksi 25 000-35 000 euroa. "Marinero" avustaa tankkaamisessa ja kuljettamisessa ja hänelle maksetaan 10 000-15 000 euroa. Lisäksi veneessä on "garantia", takuumies.

Takuumies on huumeklaanien palveluksessa oleva luottomies, jonka tehtävänä on todistaa, mitä lastille tapahtui: toimitettiinko huumeet sovitun mukaisesti vastaanottajalle vai oliko tilanne riittävän vakava, että kiinnijäämisen välttämiseksi oli hävitettävä lasti mereen heittämällä.

Lastin hävittäminen on viimeinen keino, koska siitä aiheutuu huumeklaanille huomattavia tappioita. Mutta hävittämisen ajatus on, että ellei ole huumeita, ei ole rikosta.

Vaatteet kertovat asemasta

Salakuljettajat eivät ole pukumiehiä tai pukeudu solmioon. He pukeutuvat oman koodistonsa mukaisesti rentoihin vapaa-ajan asuihin, jotka sopivat yhtä hyvin aavalle merelle kuin yökerhon tanssilattialle juhlimaan onnistunutta salakuljetusmatkaa.

Pomot ja pikaveneiden kuljettajat pukeutuvat tyylikkäimmin Armanin tai Versacen vapaa-ajanvaatteisiin. Heille on myös tärkeää osoittaa asemansa kaulassa ja ranteessa roikkuvilla massiivisilla kultaketjuilla. Seuraavalla tasolla olevat pukeutuvat Niken tai Adidaksen asuihin ja alimmalla tasolla olevat joutuvat tyytymään kotimaisiin verkkareihin.

Rantautumispaikat kartoitetaan tarkkaan

Maahantuontiranta on aina etukäteen tiedusteltu. Ennen pikaveneen saapumista " el Aguador" varmistaa, ettei poliisista ole tietoa rantautumispaikalla. Hän veloittaa 1 000 euroa yöltä riippumatta siitä saapuuko vene tai ei.

Varsinaisesta lastin purkamisesta huolehtii huumeklaanin organisoima 10–15 henkilön joukko. Jokainen "colla" veloittaa lastin purkamisesta 1 000–3 000 euroa. 2 000 huumekilon purkamisen on tapahduttava alle 15 minuutissa.

Salakuljetusketjussa autonkuljettajan palkkio on 15 000 euroa.

Hasiskilo maksaa Marokossa tyypillisesti noin 700 euroa kilolta. Salakuljetettuna Espanjaan hinta moninkertaistuu, sillä hasiskilo Etelä-Espanjassa maksaa 1 900–2 000 euroa. Jos veneen lastina on ollut 2 000 kiloa hasista, niin lastin arvo on noussut huikaisevaan 4 000 000 euroon. Espanjan 6 gramman katumyyntihinnan mukaan lastin arvo on 12 000 000 euroa.