Tulli paljasti mittavan huumeiden salakuljetusvyyhdin – näin aineet kätkettiin

Esitutkinnan aikana Tulli on tehnyt etsintöjä ja kiinniottoja pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä. Kahdeksasta epäillystä kolme on suomalaisia, muut ulkomaiden kansalaisia.

Tullin mukaan huumausaineet oli kätketty reppuihin. Reppuja on takavarikoitu esitutkinnassa lähes 400 kappaletta.

Hasiksen ja marihuanan lisäksi etsinnöissä on takavarikoitu kaksi luvatonta käsiasetta ja 45 000 euroa käteistä, jonka epäillään olevan peräisin huumekaupasta.

Kuljetusyhtiötä ei epäillä rikoksesta

Kotimaisen viranomaisyhteistyön lisäksi tietoja on vaihdettu Espanjan, Hollannin ja Saksan viranomaisten kanssa, Kallio kertoo.

Epäillyistä kaksi on edelleen vangittuina. He ovat Kallion mukaan ulkomaiden kansalaisia. Muista epäillyistä osa on ollut tutkintavankeudessa ja päässyt sittemmin vapaaksi.