Poliisin pahin uhkakuva dronejen kanssa liittyy terroristeihin: "Vähän liiankin näppärästi lennokkiin voi kiinnittää räjähteen ja tiputtaa sen väkijoukkoon"

– Jos on motivoitunut tekijä, niin droneja voi käyttää terroristisessa tarkoituksessa vähän liiankin näppärästi esimerkiksi kiinnittämällä jonkin räjähteen lennokkiin ja tiputtamalla sen väkijoukkoon, ylikomisario Sami Hätönen Poliisiammattikorkeakoulusta sanoo.

Niin Suomessa kuin maailmalla viranomaiset ovat tarkkana tällaisen toiminnan varalta, mutta uhkakuviin on vaikea ennalta täysin varautua.

– Venezuelan presidenttiä kohtaan hyökättiin taannoin dronen avulla ja Gatwickin lentokentällä oli häirintätapauksia droneilla, jotka aiheuttivat ainakin isot taloudelliset tappiot. Esimerkiksi tällaisia vahinkoja lennokeilla on jo tehty, Hätönen listaa.

Valvonta on haastavaa

– Veitset ovat omassa käyttötarkoituksessaan hyödyllisiä, mutta niitäkin käytetään välillä väärin. En näe, että drone eroaa siinä mielessä mitenkään vaikkapa tieliikenteestä. Autot on tehty liikkumista varten, mutta niillä voidaan tarvittaessa aiheuttaa paljon pahaakin esimerkiksi ajamalla väkijoukkoon, Hätönen sanoo.

Viranomaisilla on omat keinonsa valvoa mahdollisia pienoislennokeilla ilmasta tehtäviä iskuja tai hyökkäyksiä, mutta se on erittäin haastavaa.

– Tämä on kaikkialla maailmassa turvallisuus- ja puolustustoimijoille yhteinen haaste. Teknologia on kuitenkin varsin tuore, joten myös valvontavälineistö ja -toiminta on tuoretta. Pienten alailmatilassa liikkuvien ilma-alusten valvonnassa ja torjunnassa otetaan vasta ensiaskeleita maailmanlaajuisesti.