Drone voi kyydittää huumeita, aseita tai vaikkapa räjähteitä – vankiloiden kontrolli ei yllä vielä taivaalle: "Yhtään ei ole vielä saatu narautettua"

Hän arvioi, että Saramäen ympäristössä on saattanut vierailla enemmänkin lennokkeja kuin mitä vankilatyöntekijät ovat havainneet.

Käytännössä työntekijöiden keinot torjua lennokkeja ja muita miehittämättömiä kulkuneuvoja vankila-alueilla ovat rajoittuneet tähän asti aistihavaintoihin eli näköön ja kuuloon. Kun kulkuneuvo on huomattu, sitä on pyritty seuraamaan ja tarkistettu sitten maastosta, onko luvattomia esineitä tai aineita päätynyt vankilan alueelle. Myös vankien liikkumista esimerkiksi pihalla on tästä syystä saatettu joutua hetkellisesti rajoittamaan.