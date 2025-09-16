Neljä ihmistä loukkaantui, kun drooni osui yliopistorakennukseen Itä-Ukrainan Harkovassa.
Venäläinen drooni osui Harkovan kansalliseen farmasian yliopistoon tiistaina. Kaupungin pormestarin mukaan iskussa loukkaantui neljä ihmistä.
Läheisellä torilla iskun aikaan ollut silminnäkijä tallensi iskuhetken puhelimellaan. Videolla näkyy, kun äänekäs drooni syöksyy taivaalta ja räjäyttää osan yliopiston katosta ilmaan.
Myöhemmin sammutustöiden aikaan kuvatut otokset näyttävät mittavat tuhot.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on tehnyt syyskuussa yli 3 500 drooni-iskua Ukrainassa, uutisoi Reuters. Lisäksi se on ampunut 190 ohjusta ja tiputtanut 2 500 ilmapommia, presidentti jatkaa tiistaina julkaistussa Telegram-päivityksessä.
Droonien luoma uhka on ollut viime päivinä paljon esillä, kun toistakymmentä droonia loukkasi viime viikolla Puolan ilmatilaa. Venäläinen drooni tunkeutui myös Romanian ilmatilaan lauantaina.