Suomen taivaalla voi tulevaisuudessa näkyä lentäviä verikokeita ja kauppakasseja

Suomessa voidaan tulevaisuudessa lennättää ruokaa ja terveyskeskuksen verikokeita ja muita näytteitä droonien avulla.

Moni tietää, että drooneilla on käyty sotaa niin Euroopassa kuin Lähi-idässäkin. Nyt kuitenkin Suomessa ja muualla Euroopassa keskustellaan siitä, voisiko niitä käyttää ruoan tai terveyskeskuksen näytteiden kuljettamiseen.

Suomalais-irlantilainen tutkimusyhteistyö selvittää, mitä muuta drooneilla voi tehdä. Tutkimuksessa on mukana irlantilainen Manna Air Delivery, joka kuljettaa ruokaa droonien avulla.

Fintrafficin asiakkuus- ja markkinointijohtaja Pasi Nikaman mukaan drooneilla voidaan vähentää esimerkiksi ajoaikaa sairaaloiden ja terveyskeskusten välillä.

– Niiden avulla voidaan kuljettaa nopeammin esimerkiksi näytteitä tai viedä onnettomuuspaikalle tarvittavia laitteita.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtava tutkija Timo Lind taas kertoo, että lennokeilla voidaan kasvattaa työn tuottavuutta.

– Sen lennättäjän ei tarvitse olla pusikossa, vaan etävalvomossa, josta hän voi lennättää useampaa laitetta samaan aikaan.

Tiukka lainsäädäntö hidastanut droonitoiminnan kehittymistä

Tähän asti Suomessa on saanut lennättää drooneja niin sanotussa avoimessa kategoriassa. Toisin sanoen lennättäjä on aina näköyhteydessä omaan drooniinsa.

Lindin mukaan tulevaisuudessa lennetään enemmän erikoiskategoriassa. Siinä lennot ovat ammattimaisempia, eikä omaa lennokkia tarvitse tarkkailla sen lähettyvillä.

Nikaman mukaan lennokin lennättäminen kauempaa etäyhteyden avulla ei ole itsestään selvää, sillä Euroopan unionin lainsäädäntö on tiukkaa.

– Tässä on menty turvallisuus edellä, minkä takia Kiina ja Yhdysvallat ovat meitä selkeästi edellä droonien lennättämisessä.

Hän lisää, että esimerkiksi Yhdysvalloissa presidentti antoi erityismääräyksen, jonka mukaan 180 päivän sisällä piti olla selkeästi tiedossa, miten miehittämätön ilmailu otetaan käyttöön.

Islannissa käytössä lentävät kauppakassit

Miltä droonien lennättäminen näyttää tulevaisuudessa? Nikama kertoo, että Islannissa lennätetään esimerkiksi kauppakasseja ihmisten koteihin.

Suomessa on omat haasteensa, sillä ihmisiä on paljon ja rakennuksilla riittää kokoa. Tähän päälle vielä rakennusten väleihin muodostuvat tuulitunnelit vaikeuttavat lennättämistä entisestään.

– Tämä on niin sanottua scifitulevaisuutta, sanoo Nikama.

Entä voisiko ihmiset hypätä tulevaisuudessa droonin kyytiin ja näppäillä siihen halutun määränpään?

– Se on mahdollista, mutta sen kehittyminen kestää vielä jonkin aikaa. Esimerkiksi Kiinassa on nähty pieniä sähkökäyttöisiä moottoripyöriä, joiden avulla on pystytty lennättämään ihmisiä. Mutta katsotaan ensin tämä tavaroiden kuljettaminen täällä Suomessa.