Kauko-ohjattavat robottikopterit aiheuttavat huomattavan turvallisuusriskin vankiloille – salakuljettamista yritetään suitsia teknologialla: "Eniten huolestuttavat ampuma-aseet ja räjähteet"

Huolena ampuma-aseiden salakuljettaminen

Erilaisten miehittämättömien kulkuneuvojen ja erityisesti lennokkien käyttö on räjähtänyt viime vuosina.

Ennen tämän vuoden heinäkuuta vankiloissa on voitu lähinnä havainnoida lennokkeja silmämääräisesti, eikä aina siihenkään ole ollut aikaa.

Tekniset laitteet mahdollistavat signaalin häirinnän

Vankiloiden läheisiä alueita ei edelleenkään ole asetettu virallisiksi lentokieltoalueiksi, mutta rikosseuraamuslaitoksen toimivaltuuksia on laajennettu.

Uusi EU-asetus suitsimaan drone-lennättämistä



Dronejen lennättämistä yritetään suitsia myös uudella EU-asetuksella. Ensi vuoden heinäkuussa voimaan astuva asetus määrittää, että jokaisen drone-lennättäjän on muun muassa suoritettava ilmailuun liittyvä verkkokurssi ja -tentti.

– Muutos on merkittävä. Tämä uusi asetus vaikuttaa aivan kaikkiin droneja lennättäviin, niin harrastajiin kuin ammattilaisiinkin, toteaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Hannola on tyytyväinen, että robottikopterien lennättämistä säädellään entistä enemmän. Kasvava ala on houkutellut pariinsa myös kokemattomia lentäjiä, joiden aiheuttamat vaaratilanteet voisivat olla kohtalokkaita.

– Jokainen läheltä-piti-tilanne on liikaa. Tämän tyyppisiä asioita ei tulla saamaan sääntelyllä kuriin, sillä meillä on esimerkiksi lukemattomia havaintoja lentoasemien läheisyydestä, missä keskimääräinen lennätyskorkeus on ollut yli 400 metriä. Nämä sääntöjenrikkomiset kertovat siitä, ettei sääntelystä ole alun alkaenkaan välitetty ollenkaan, Hannola toteaa.