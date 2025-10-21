Lohjan vauvanmurhasta epäilty nainen vangittiin.

Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee 19-vuotiasta äitiä vastasyntyneen lapsensa murhasta Lohjalla perjantaina 17. lokakuuta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi naisen tiistaina todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Asiassa on nostettava syyte 3. maaliskuuta 2026 mennessä.

Nainen osallistui vangitsemisoikeudenkäyntiin etäyhteydellä.

Oikeus kielsi kuvaamisen vangitsemisoikeudenkäynnissä.

Vaaleahiuksinen nainen ei peitellyt kasvojaan istunnossa. Valkoiseen huppariin ja vaaleisiin collegehousuihin pukeutuneella naisella oli tummat silmänaluset ja hän näytti väsyneeltä ja mahdollisesti itkuiselta.

Julkisista lähteistä olevien tietojen mukaan naisella on tausta hoiva-alalla ja hän on aiemmin työskennellyt päiväkodissa ja vammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä.

Poliisi kertoi aiemmin MTV Uutisille, että surmattu lapsi oli alle viikon vanha. Epäilty murha on tapahtunut äidin asunnossa.

MTV Uutisilla on tiedossaan seikkoja, jotka viittaavat naisen joutuneen taloudellisiin vaikeuksiin. Naisella on oikeudessa vireillä useampi velkoihin liittyvä asia. Mahdolliset talous- ja maksuvaikeudet ovat suhteellisen tuoreita, sillä viimeisimmät naista koskevat velkomusasiat ovat tulleet vireille elokuun aikana.

Videolla toimittaja kertoo mitä Lohjan epäillystä vauvamurhasta tiedetään:

0:22