Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Malminkartanossa Helsingissä.

Poliisi on vaitonainen launtaisen epäillyn henkirikoksen tutkinnasta.

Lauantaisen tiedotteen mukaan poliisi tiedottaisi asiasta aikaisintaan tänään sunnuntaina, mutta Helsingin poliisin johtokeskuksen mukaan asiassa ei ole mitään tiedotettavaa sunnuntaina.

Malminkartanossa sijaitsevasta asunnosta löytyi lauantaina kuollut nainen ja vakavasti loukkaantunut mies.

Miestä epäillään alustavasti naisen surmasta.

Rauhallinen alue

MTV Uutiset kävi epäilyllä rikospaikalla sunnuntaina.

Alue ja kyseinen taloyhtiö vaikuttivat hyvin rauhallisilta, eikä ulkona kirpeänä pakkasaamuna ollut ketään. Useat autot parkkipaikalla eivät olleet liikkuneet vielä sunnuntaina puolenpäivän aikaan minnekään, vaan ne olivat yöllä sataneen lumen peitossa.

Ilta-Sanomien mukaan rikokseen liittyvään asuntoon oli muuttanut vastikään iäkäs pariskunta. IS:n tavoittama naapuri kertoo, että rappukäytävässä oli verta joka paikassa lauantaina puoli kymmenen aikaan illalla.

Naapuri kertoo iäkkään pariskunnan olleen mukavia ja rauhallisia.

Sunnuntaina talon läheisyydessä oli hiljaista, eikä edes koiranulkoiluttajia näkynyt.

Poliisi vaitonainen

Poliisi ei ole kommentoinut edes alustavaa rikosnimikettä.

Helsingin poliisin johtokeskuksesta ei suostuttu kommentoimaan sunnuntaina kyseistä tutkintaa eikä tapauksen olosuhteita, vaan asiaan pyydettiin palamaan maanantaina tutkinnanjohtajan ollessa töissä.

Avoinna on siis esimerkiksi se, millä rikosnimikkeellä tapahtunutta alustavasti tutkitaan, tunsivatko uhri ja epäilty tekijä toisensa, miten epäilty oli loukkaantunut, onko epäilty edelleen sairaalassa ja olivatko uhri ja epäilty ainoat henkilöt asunnossa. Myös teon olosuhteet ovat toistaiseksi hämärän peitossa.

Poliisi sai lauantaina tehtävän kyseiseen paikkaan jo iltapäivästä, ja oli paikalla iltamyöhään saakka. Tehtävällä oli useita poliisin ja ensihoidon yksiköitä.