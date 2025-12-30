Asianajaja kertoo MTV Uutisille, että poliisi ei pitänyt tarpeellisena pyörävarkaiden metsästäjän vangitsemisen jatkamista.

Talousrikoksista epäilty varastettuja polkupyöriä etsivän Bike’s Patrullen -yhdistyksen johtohahmo pääsee pois tutkintavankeudesta.

Oulussa varastettuja polkupyöriä jäljittävän ja omistajilleen palauttavan Bike’s Patrullenin perustaja Ilkka Pulkkinen vangittiin 16. joulukuuta epäiltynä törkeästä kavalluksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuoden 2025 alusta lähtien 12. joulukuuta asti.

Nyt Pulkkinen pääsee pois tutkintavankeudesta.

– Poliisi on katsonut, ettei hänen vangitsemisensa jatkamiselle ole tarvetta, Pulkkisen asianajaja kertoo MTV Uutisille.

Hän kertoo, että Pulkkinen kiistää häneen kohdistuvat rikosepäilyt.

Pulkkinen ja hänen luotsaamansa Bike’s Patrullen on kerännyt valtakunnallista julkisuutta toiminnallaan. Pyörävarkaiden narauttamista ja pyörien jäljittämistä koskevat julkaisut ovat saaneet huomiota myös mediassa.

Lisäksi Pulkkinen on tullut tutuksi MTV Katsomossa viime keväänä julkaistusta Rikospaikan Pyörävarkaiden helvetti -dokumentista, jossa toimittaja Jere Silfsten kulki viikonlopun ajan Pulkkisen matkassa tutustumassa polkupyörävarkauksiin ilmiönä.

Alla olevalta videolta selviää, ketkä pyörävarkauksia tehtailevat ja miksi. Dokumentissa tavataan ihmisiä, joita elämä ei ole päästänyt helpolla. Juttu jatkuu videon jälkeen.

27:43 Rikospaikka-dokumentti: Pyörävarkaiden helvetti sukeltaa syvälle Oulun lähiöiden karuun kääntöpuoleen. Katsominen vaatii MTV Katsomo -kirjautumisen.

Kaleva uutisoi eilen, että poliisi epäilee myös toista henkilöä törkeästä kavalluksesta Bike’s Patrullenin talousrikostutkinnassa. Hän ei ole ollut tutkinnan aikana kiinniotettuna. Kalevan mukaan tutkintapyyntö rikosepäilyistä tuli poliisille yhdistyksen sisältä ja epäilyt liittyisivät yhdistyksen varojen väärinkäyttöön.

Lehti kertoo myös, että Pulkkisella on taustallaan kaksi aiempaa tuomiota törkeistä kavalluksista. Nämä tapahtuivat Pulkkisen toimiessa kiinteistövälittäjänä.

Pulkkinen oli viime kevään kuntavaaleissa ehdolla perussuomalaisten listalta, mutta ei tullut valituksi.

MTV Uutiset julkaisee Pulkkisen nimen jo tutkinnan ollessa kesken, koska hän on saanut paljon julkisuutta rikosten vastaisen työnsä johdosta.