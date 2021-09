Poliisien määrä uhkaa laskea, vaikka rahoitus nousee – Li Andersson: "Ilmeisesti raha menee johonkin muuhun"

– Tänään (tiistaina) valtiovarainministeri ja pääministeri linjasivat, että vielä etsitään keinoja turvata poliisien määrä. Poliisin tilanne on erikoinen siinä mielessä, että poliisin budjettirahoitus ei ole koskaan ollut niin korkealla kuin mitä se on ensi vuonna, Andersson sanoi MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa.

Kuinka on silti mahdollista, että poliisien määrä uhkaa vähentyä?

OAJ vaatii miljardeja

Tiistaina OAJ kertoi, että lähes kaksi kolmesta opettajasta on harkinnut alan vaihtoa.

– Kun katsotaan (Jyrki) Kataisen hallituksen alusta tähän päivään, meidän laskelmiemme mukaan noin 2,3 miljardia on lähtenyt vuosirahoituksesta, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen totesi Asian ytimessä -ohjelmassa.

– Se on iso summa, mutta tämä on tärkeä keskustelu koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta, totesi opetusministeri Andersson.

– Näkemykseni on se, että kaikkein tärkeintä suomalaisen koulutusjärjestelmän näkökulmasta ja myös vetovoiman näkökulmasta on se, että kaikki voivat luottaa siihen, että virheet eivät toistu, mitkä on tehty aikaisempien hallituskausien aikana. Koulutuksen rahoituksen kehitys tulee olla nouseva, Andersson jatkoi.