Helsingin kielilukion joukkotappelu oli tiedettyä suurempi: Seitsemän uhria ja kaksi epäiltyä – vartijat vartioivat koulun ovia

Nyt tapauksesta tehtyyn rikosilmoitukseen on kirjattu yhteensä kuusi pahoinpitelyä ja yksi pahoinpitelyn yritys. Lisäksi toinen ilmoitus on tehty henkilökuntaan kuuluvan henkilön pahoinpitelystä.

Uhreja on tiedossa yhteensä seitsemän ja epäiltyjä kaksi. Osalliset ovat henkilökuntaan kuuluvaa lukuun ottamatta koulun oppilaita.

– Poliisin tietojen mukaan tapahtumat ovat lähteneet liikkeelle siten, että ykkösvuoden opiskelijoita on tullut abien järjestämään ruokailuun saliin, jossa on syntynyt käsikähmää. Salissa on lyöty muutamaa henkilöä, kertoo rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Marko Forss MTV Uutisille.