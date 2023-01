Andersson: Vasemmistoliitto lähtee vain hallitukseen, joka säilyttää koulutuksen maksuttomuuden – suora lähetys infosta kello 12

Andersson sanoi puoluevaltuustopuheessaan, että tilanteessa, jossa suomalaista koulutusta uhkaa ennen kaikkea eriarvoisuus, ei pitäisi olla keskustelemassa korkeakoulujen lukukausimaksuista. Hänen mukaansa Suomelle on kohtalonkysymys, että koulutuksen kunnianpalautusta jatketaan myös ensi vaalikaudella. Viime aikojen keskustelu oppimistuloksista on Anderssonin mukaan tervetullutta.

– Samalla on hieman huvittavaa, että oikeisto-oppositio on nyt näin huolissaan suomalaisten oppimistuloksista. Kysymyksessähän ei ole mikään uusi asia. Oppimistulosten lasku ja eriytyminen on ollut meneillään Suomessa jo yli 20 vuotta. Silti hallitus toisensa perään on leikannut koulutuksesta. Tämän kierteen me pysäytimme, Andersson sanoi.