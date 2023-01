Hänen mukaansa syitä on monia, muun muassa se, että opettajat ovat jaksamisen rajoilla eikä heitä kuunnella. Myös opetussuunnitelmia on hänen mukaansa kutsuttu höttöisiksi. Myös liiallinen itseohjautuvuus ja digitaalisuus ovat Puiston näkemyksen mukaan johtaneet oppimistulosten eriytymiseen ja huonompiin oppimistuloksiin.

– Mitä mieltä te olette tilanteesta? Näettekö, että on tehty virheitä? Miten suomalaisten lasten ja nuorten koulumenestys turvataan niin, etteivät he joudu kärsimään virheistä? Puisto kysyi.

Hallitus että oppositio näkivät koulutuksen tilanteen vakavana.

Andersson sanoo pitävänsä tilannetta äärimmäisen huolestuttavana ja vakavana. Hänen mukaansa kyse on pidempiaikaisesta kehityksestä, ja Suomen koulutuspolitiikassa on tehty virheitä.

Anderssonin mukaan tämän takia hallitus on tehnyt "koulutuksen kunnianpalautuksen", jonka tarkoitus on palauttaa ja vahvistaa koulutuksen resursseja kaikilla asteilla. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on Anderssonin mukaan koulutuksen tasa-arvon vahvistaminen.

Halla-aho syytti hallitusta ongelmien hyssyttelystä

– Nyt on tullut selväksi, että emme osaa tehdä sitä riittävän hyvin, kun kyse on vieraskielisten oppijoiden kielitaidon kehittämisestä, hän sanoo.

Marin ei vastannut kysymykseen valtion koroista

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz puolestaan nosti esiin valtionvelan korkomenot. Zyskowicz kysyi pääministeri Sanna Marinilta (sd.), mitä johtopäätöksiä hallitus tekee tai on tehnyt, kun korkomenot ovat nousseet arviosta yli miljardin?



Marin ei vastannut kysymykseen, vaan ohjasi kysymyksen valtiovarainministeri Annika Saarikolle (kesk.).



Saarikko vastasi, että taloudessa on tällä hetkellä vähemmän liikkumavaraa. Hän huomautti, että myös kokoomus tuki kansalaisten auttamista energiakriisissä.



– Jos täällä vaatii, että älkää velkaantuko, niin se on yhtä kuin suomeksi: ei auteta kansalaisia. Teidän on valittava, kumpaa tietä te tarkoitatte, Saarikko sanoi.



Hän lisäsi, että aikataulusyistä nykyinen hallitus ei pysty tekemään säästölakeja.