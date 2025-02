Sisäministeri Rantanen kommentoi poliisin itsemurhia MTV:lle

Sisäministeri Mari Rantasen (ps) mukaan Suomen suuriin itsemurhalukuihin pitäisi kiinnittää huomiota kansakunnan tasolla.

MTV:n tietojen mukaan kaksi poliisimiestä on tehnyt itsemurhan korkean turvatason työpaikallaan lyhyessä ajassa. Kumpikin surmasi itsensä ampumalla.

Ensimmäinen itsemurhista tapahtui marraskuussa presidentti Alexander Stubbin virka-asunnolla Helsingin Munkkiniemessä.

Stubb oli MTV:n tietojen mukaan tuolloin perheineen kotona viettämässä viikonloppua.

Toinen virkapaikalla tehty itsemurha tapahtui tämän viikon alussa.

Korkea-arvoinen poliisimies ampui itsensä virka-aseella työpaikallaan Poliisihallituksessa keskellä työpäivää. Tiloissa Espoon Otaniemessä oli tuolloin paljon ihmisiä töissä.

Ministeri Mari Rantanen pitää tapauksia surullisina.

– Aina, jos ihminen riistää hengen itseltään, se on vakava asia, ja nämä ovat äärimmäisen surullisia asioita läheisille, perheelle ja työyhteisölle. Lähtökohtaisesti yleisellä tasolla voin sanoa, että poliisissa kiinnitetään huomiota erityisesti työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, Rantanen toteaa MTV Uutisille eduskunnassa.

Rantanen ei halua ottaa kantaa siihen, oliko presidentti Stubb mahdollisesti vaarassa, kun toinen itsemurhista sattui hänen virka-asunnossaan.

Poliisin aselupiin hän ei kaipaa muutosta.

– Lähtökohta on se, että virkamiehet, poliisimiehet, heillä on virka-ase ja sellaisena sen tulee pysyäkin. Mutta totta kai on selvä, että jos me havaitsemme terveydellisiä ongelmia, poliisi varmasti silloin myöskin toimii aseiden kanssa, Rantanen muotoilee.

Poliisi on ihminen muiden joukossa

Rantanen toteaa, että Suomen itsemurhaluvut ovat olleet korkeat jo pitkään.

– Ei poliisi varmasti tässä yhteydessä poikkea muusta väestöstä riskien kanssa.

– Niihin [koko kansan itsemurhalukuihin] pitää kiinnittää koko kansakunnassa huomiota.

Rantasen mukaan hallitus panostaa poliisien työkuorman vähentämiseen lisäämällä poliisiresursseja.

– Tällöin yksittäisen poliisimiehen työkuormaa pyritään vähentämään. Mutta tiedän myöskin sen, että poliisissakin kiinnitetään huomiota työhyvinvointiin ja työn kuormittavuuteen.

