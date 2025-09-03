Poliisilla ja puolustusvoimilla iso operaatio Kouvolassa – IS: Etsivät räjähteitä talosta

Kotka poliisi
Kuvituskuvaa Kotkan poliisista, kuva ei liity tapaukseen.
Julkaistu 35 minuuttia sitten
Poliisilla ja Puolustusvoimilla on MTV:n tietojen mukaan etsintäoperaatio omakotitaloalueella Kouvolassa Voikkaan alueella.

Viranomaiset ovat olleet operaatiosta vähäsanaisia. Ilta-Sanomien mukaan operaatio on kestänyt jo viikon ja se on osa isompaa rikoskokonaisuutta, joka liittyy ampumatarvikkeisiin. IS kertoo, että Poliisi ja Puolustusvoimat etsivät ampuma-aseita ja räjähteitä omakotitaloasunnosta.

Ilta-Sanomien silminnäkijän mukaan alueella on viikon ajan työskennellyt valkoisiin suoja-asuihin pukeutuneita poliiseja sekä Puolustusvoimien työntekijöitä. Keskiviikkona alueella suoritettiin IS:n silminnäkijän mukaan myös räjäytyksiä.

Korjattu kello 16.12: Operaatio on Kouvolassa, ei Kotkassa.

