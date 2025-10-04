Poliisi tutkii Sports Bar Töölö -ravintolan edustalla tapahtunutta joukkotappelua ja tuhotyötä. Sports Bar Töölön ravintoloitsija Amit Badwal kertoi MTV Uutisille, että paikan päälle oli ilmestynyt HIFK:n ultrakannattajia, jotka olivat heitelleet kiviä ja huonekaluja ikkunoiden läpi ravintolan sisään. Tämän lisäksi he olivat pahoinpidelleet paikalla olleita Jokereiden kannattajia.

Välikohtaus tapahtui perjantai-iltana hieman ennen kello yhtätoista. Töölö Sports Barin ravintoloitsijan Amit Badwalin mukaan heidän asiakkainaan oli jalkapalloseura HJK:n ja jääkiekkoseura Jokereiden kannattajia. Varsin rauhallinen illanvietto keskeytyi, kun ulos ilmaantui yhtäkkiä "noin 20–30 hengen lauma HIFK:n ultrakannattajia".

– Ne heittivät ison kivenlohkareen ikkunan läpi ravintolan saliin, Badwal kertoo.

Tapahtumat tallentuivat valvontakameraan, mistä kuvaa näkyy jutun yläreunasta.

Osa ravintolan sisällä olleista asiakkaista oli mennyt ulos selvittelemään tilannetta. Tässä vaiheessa paikalla olleet HIFK-kannattajat olivat Badwalin mukaan aloittaneet pahoinpitelyn, jossa ainakin yksi ihminen oli hakattu sairaalakuntoon.

Poliisi epäilee alustavasti usean henkilön syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn, vahingontekoon, pahoinpitelyihin ja vaaran aiheuttamiseen. Rikosnimikkeet voivat täsmentyä tutkinnan edetessä.

Poliisi otti verekseltään kiinni yhdeksän ihmistä, joiden osuutta tapahtuneeseen selvitetään. Osa epäillyistä tekijöistä oli poistunut paikalta virkavallan saapuessa.

Tappelussa loukkaantui poliisin mukaan muutamia ihmisiä, jotka saivat eriasteisia vammoja. Osan vammat olivat syntyneet tappelussa, osan rikkoutuneesta ikkunasta.

MTV Urheilu kysyi HIFK:lta kannanoton tapahtuneeseen.

– Tuomitsemme kaiken väkivallan, seurasta viestittiin tapaukseen liittyen.

HIFK:n ja HJK:n kannattajien välillä on nähty vihanpitoa kesän ja syksyn aikana. Pahin roihahdus tapahtui heinäkuussa, kun yksi HIFK:n kannattaja kävi käsiksi jalkapallon Kolmosen ottelussa HJK/Kantsun pelaajaan.

HJK:n kannattajat kostivat tapahtuneen muutamaa viikkoa myöhemmin, kun he hyökkäsivät joukolla ravintola Romanossa olleiden HIFK-fanien kimppuun.