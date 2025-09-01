HJK jyrisee väkivaltatapauksista – seuran tiedossa myös HIFK-ylilyöntejä

Julkaistu 01.09.2025 16:19
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

HJK tuomitsee kannattajiensa väitetyt väkivallanteot. 

Helsingin Jalkapalloklubi kertoo olevansa tietoinen HIFK:n aiemmin maanantaina julkaisemasta tiedotteesta, jonka mukaan HIFK:n toimihenkilöt ovat joutuneet HJK-kannattajien, tarkemmin HJK:n ultraryhmä Usual Suspectsin, väkivallan kohteeksi kahdesti lyhyen ajan sisään.

Lue myös: HIFK:n mitta täyttyi: Kaksi vakavaa väkivaltatilannetta

HJK kertoo tuomitsevansa kaikenlaisen väkivallan ja ottaneensa yhteyttä Palloliittoon, poliisiin ja HIFK:hon asian tiimoilta. 

Ottelutapahtuman ulkopuolella tapahtuvat välikohtaukset ovat aina poliisiasia, ja HJK tukee viranomaisen tutkintaa kaikin mahdollisin keinoin, jotta syylliset saadaan vastuuseen teoistaan. HJK ei kommentoi sen enempää viranomaisen keskeneräisiä tutkinta-asioita ja toivoo, että poliisin työrauha turvataan, seuran tiedotteessa lausutaan.

HJK korostaa ulostulossaan, että sen turvallisuuteen vaikuttamismahdollisuudet rajoittuvat ensisijaisesti ottelutapahtumiin.

HJK toimii lain puitteissa. Emme voi evätä pääsyjä ottelutapahtuman ulkopuolella tapahtuneiden tekojen perusteella. Teemme tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa, mutta emme tietenkään saa viranomaiselta mitään tietoa siitä, ketkä ovat esimerkiksi rikosepäilyn kohteena. Eikä meidän pidäkään saada. Lähtökohtaisesti teemme kaikkemme sen eteen, että HJK:n kotiottelut ovat turvallisia kaikille, ja siinä olemme onnistuneet, HJK:n turvallisuuspäällikkö Samu Rantala kommentoi

HJK:n tietojen mukaan otteluiden ulkopuolisia "ylilyöntejä" on tapahtunut viime aikoina myös HIFK:n kannattajien toimesta. 

HJK:n selkeä viesti kaikille kannattajille on se, että ylilyöntien on loputtava nyt, tiedote päättyy. 

