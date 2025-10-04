Nujakassa loukkaantui muutamia ihmisiä ja ravintolan ikkuna rikkoutui.
Poliisi tutkii helsinkiläisen urheilubaarin edustan joukkotappelua. Viranomaiset saivat myöhään perjantaina ilmoituksen tappelusta, johon oli osallisena useita ihmisiä.
Nujakan yhteydessä Sports Bar Töölö -ravintolan ikkuna oli rikkoutunut.
Poliisi otti verekseltään kiinni yhdeksän ihmistä, joiden osuutta tapahtuneeseen selvitetään. Osa epäillyistä tekijöistä oli poistunut paikalta virkavallan saapuessa.
Tappelussa loukkaantui poliisin muutamia ihmisiä, jotka saivat eriasteisia vammoja. Osan vammat olivat syntyneet tappelussa, osan rikkoutuneesta ikkunasta.
Poliisi epäilee alustavasti usean henkilön syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn, vahingontekoon, pahoinpitelyihin ja vaaran aiheuttamiseen. Rikosnimikkeet voivat täsmentyä tutkinnan edetessä.
Kuvaa paikan päältä.Lehtikuva
Ravintoloitsija järkyttyi
Ravintoloitsija Amit Badwal kertoi STT:lle olleensa perjantaina paikalla sporttibaarissaan, jossa oli enimmäkseen Jokerien jääkiekkokannattajia ja joitakin HJK:n jalkapallofaneja. Salin puolella oli ravintoloitsijan mukaan tapahtuma-aikaan kolmisenkymmentä ihmistä.
Badwalin mukaan välikohtaus alkoi HIFK:n ultrakannattajien heitettyä suuren kiven ikkunasta sisälle illan ottelujen päätyttyä.
– Se oli vaarallinen tilanne. Siinä olisi voinut tapahtua todella pahasti, Badwal sanoi.
Ravintoloitsijan mielestä homma meni päin seiniä, koska HIFK:n ultrat hyökkäsivät ihan viattomia ihmisiä kohti. Hänen mukaansa yksi ihminen sai lasinsiruista vammoja päähänsä, mutta onneksi suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
Badwal aikoo laittaa ravintolaansa panssarilasin vastaavan tilanteen estämiseksi, mutta sen saaminen kestää pari viikkoa.
Ravintoloitsijan mukaan välikohtaus kiihtyi ravintolan ulkopuolella yhden Jokeri-kannattajan mentyä rauhoittamaan tilannetta. Rauhoittaminen ei onnistunut, vaan hänet pahoinpideltiin. Badwal kertoi, että HIFK:n ultrakannattajat eivät tulleet sisään ravintolaan.
– Emme millään tavalla tue huligaanien toimintaa. Meillä on ravintolassa useiden seurojen faneja, koska sijaitsemme lähellä pelipaikkoja ja meillä katsotaan myös Valioliigaa, Badwal selvitti toimintaperiaatettaan pitää baari useiden seurojen kannattajien kohtaamispaikkana.
Sporttibaari sijaitsee Mannerheimintiellä lähellä muun muassa HJK:n ja HIFK:n kotiareenoja.
– HIFK:n ultrafaneja meillä käy harvoin.
Joukkotappelusta kertoi ensin Ilta-Sanomat. Helsingin poliisista ei haluttu lauantaina iltapäivällä tarkentaa tapahtumien kulkua, vaan kehotettiin kysymään tutkinnanjohtajalta maanantaina.