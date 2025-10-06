Yksi epäillyistä tunnetaan kohua herättäneestä julkisesta pahoinpitelystä.

Helsingin poliisi epäilee 10 miestä perjantaina Helsingin Töölössä tapahtuneesta joukkopahoinpitelystä. Helsingin käräjäoikeus käsittelee heidän vangitsemistaan huomenna.

MTV Uutisten tietojen mukaan yksi epäillyistä on vuonna 2016 tapahtuneesta Asema-aukion pahoinpitelytapauksesta vankeusrangaistukseen tuomittu Jesse Torniainen. Torniainen sai törkeästä pahoinpitelystä kahden vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen.

0:55 Kivi ja terassipöytä ikkunasta läpi: Video: Näin HIFK:n huligaanien hyökkäys pilasi rennon baari-illan.

Tapaus liittyi tuolloin vielä toiminnassa olleeseen uusnatsistiseen Suomen Vastarintaliikkeeseen (SVL), jonka aktiivi Torniainen oli. Liike oli osa Pohjoismaista Vastarintaliikettä eli PVL:ää.

Liike oli järjestänyt Asema-aukiolla mielenilmauksen, jonka aikana seurasi sanaharkkaa paikalle osuneen ohikulkijan ja mielenosoittajia kohti maahan sylkäisseen ohikulkijan välillä. Torniainen potkaisi tätä hyppypotkulla rintaan. Mies kuoli sairaalassa viikkoa myöhemmin, mutta oikeus hylkäsi syytteet kuolemantuottamuksesta, koska potkun ja kuoleman yhteydelle ei löytynyt näyttöä.

Helsingin hovioikeus on tuominnut Torniaisen myös vuonna 2015 jalkapallo-ottelun yhteydessä tapahtuneesta järjestyksenvalvojan pahoinpitelystä.

Vuonna 2018 hän sai tuomion kahden miehen pahoinpitelyistä. Toista hän löi sorkkaraudalla. Tästä teosta Torniainen sai 6 kuukauden 15 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Rangaistusta kovensivat Torniaisen aiempi väkivaltarikostausta, joka oikeuden mukaan osoitti tämän piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

35-vuotias Torniainen on sittemmin vaihtanut sukunimensä.

Muut epäillyt ovat iältään 20-40-vuotiaita. Heistä ainakin kolme on ollut aiemmin tekemissä lain kanssa. Ainakin yhdellä on vastaanvankaltaisia äärioikeistokytköksiä kuten Torniaisellakin.

Jalkapallohuliganismia

Tappelu sattui Töölö Sports -baarin edustalla perjantai-iltana. Tapahtuneen yhteydessä ravintolan ikkuna rikottiin.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tapahtuneet liittyvät jalkapallohuliganismiin. Tapahtumat käynnistyivät, kun baarin ikkunasta heitettiin sisälle suuri kivi.

Ravintoloisijan mukaan jalkapallojoukkue HIFK:n ultrakannattajat olivat käyneet paikalla olleiden jääkiekkojoukkue Jokereiden kannattajien kimppuun. Ravintolassa kerrotaan olleen myös joitain jalkapalloseura HJK:n kannattajia.

Poliisi epäilee toistaiseksi useaa henkilöä törkeästä pahoinpitelystä, vahingonteosta, pahoinpitelyistä ja vaaran aiheuttamisesta.