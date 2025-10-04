Videolle tallentui jalkapallohuligaanien isku ravintolaan Helsingissä.

Töölö Sport Bar -ravintolassa tapahtui perjantaina, hieman ennen iltayhtätoista vakava välikohtaus.

Töölö Sports Barin ravintoloitsija Amit Badwal kertoo MTV Uutisille, että heillä oli asiakkaina jalkapalloseura HJK:n ja jääkiekkoseura Jokerien kannattajia.

– Siellä oli hyvä tunnelma ja kaikki oli ihan normaalisti.

Ulos ilmaantui yhtäkkiä noin 20–30 hengen lauma jalkapalloseura HIFK:n ultrakannattajia.

– Ne heittivät ison kivenlohkareen ikkunan läpi ravintolan saliin, kertoo Badwal.

Kyseiset tapahtumat tallentuivat videolle, jonka voit katsoa artikkelin alusta.

Paikalla alkoi hämmennyksen lisäksi kaaos. Hetken päästä ravintolan iso ikkuna rikottiin kokonaan.

– Sitten ne heittivät terassipöydänkin sisälle.

Tapahtuma-aikaan ravintola oli täynnä ihmisiä.

– Kun kivilohkare heitettiin sisälle, niin muutamalle asiakkaalle tuli lasinsiruista päähän haavoja.

Videolla näkyy, miten yksi henkilö näyttää heittävän sisälle myös juomalasia muistuttavan esineen.

Ravintoloitsijan mukaan muutama asiakas meni ulos selvittämään tilannetta.

– Ne HIFK-fanit oli yhtä pahoinpidellyt pahasti. Se joutui sairaalaan.

– Siinä olisi voinut käydä tosi, tosi huonosti.

Ravintoloitsijaa ihmetyttää sekin, että heidän asiakkainaan oli ihan normaaleja kannattajia, eikä ultrafaneja.

– Kaikki oli viettämässä ihan normaalia iltaa. Pääosin siellä oli Jokerien faneja. Siellä ei edes juurikaan ollut HJK-faneja, joiden perässä ne yleensä ovat.

Badwal korostaa, ettei ravintola puolla ollenkaan vastaavaa toimintaa ja heidän ravintolansa on turvallinen paikka.

– Minun mielestäni pelien jälkeen pitäisi kätellä ja olla, että kiitos hyvästä pelistä.

– Toivottavasti poliisit ottavat kovempia toimia tuohon toimintaan.

Voit katso huligaanien iskun ylhäällä olevalta videolta!