Poliisi aikoo esittää Töölön joukkopahoinpitelystä epäiltyjä vangittavaksi.
Poliisi kertoo jatkavansa perjantaisen Helsingin Töölön joukkopahoinpitelyn tutkintaa. Tappelu sattui Töölö Sports -baarin edustalla perjantai-iltana. Tapahtuneen yhteydessä ravintolan ikkuna rikottiin.
Poliisi otti kiinni kymmenen tapaukseen liittyväksi epäiltyä henkilöä. Epäillyt on pidätetty ja heitä esitetään vangittavaksi.
Lue myös: Poliisi tutkii HIFK-huligaanien Töölö-hyökkäystä – seuralta kolmen sanan reaktio
Poliisi ei halua tarkemmin kommentoida tapahtumia.
– Poliisi jatkaa epäiltyjen kuulusteluita, joiden jälkeen olemme viisaampia tapahtumien kulusta. Ennen kuulusteluita en voi tutkintaa vaarantamatta avata enempää tapahtumien kulkua, sanoo tutkinnanjohtaja Juha Piippo Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.'
Poliisi epäilee toistaiseksi useaa henkilöä törkeästä pahoinpitelystä, vahingonteosta, pahoinpitelyistä ja vaaran aiheuttamisesta.
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tapahtuneet liittyvät jalkapallohuliganismiin. Tapahtumat käynnistyivät, kun baarin ikkunasta heitettiin sisälle suuri kivi. Ravintoloisijan mukaan jalkapallojoukkue HIFK:n ultrakannattajat olivat käyneet paikalla olleiden jääkiekkojoukkue Jokereiden kannattajien kimppuun. Ravintolassa kerrotaan olleen myös joitain jalkapalloseura HJK:n kannattajia.