HIFK:n mitta täyttyi: Kaksi vakavaa väkivaltatilannetta

Jalkapallon miesten Kolmosessa pelaava HIFK kertoo kahden seurajäsenensä joutuneen lyhyen ajan sisään HJK:n kannattajien väkivallan kohteeksi.

HIFK:n mukaan väkivallantekoihin ryhtyneet henkilöt ovat HJK:n ultraryhmä Usual Suspects Helsingin jäseniä.

Ensimmäisessä tapauksista hyökkääjät olivat käyneet käsiksi HIFK:n toimihenkilöön tämä ollessa matkalla kotiin illanvietosta Helsingin Kalliossa. Hyökkääjät olivat vaatineet toimihenkilöllä päällään ollutta hupparia itselleen ja olivat tämän kieltäydyttyä aloittaneet väkivallan.

Toinen HIFK:n mainitsemista tapauksista tapahtui torstaina 21. elokuuta pelatun HIFK–LPS-ottelun jälkeen. Kotiin kolmen ystävänsä kanssa palaamassa ollut pelaaja joutui arviolta 15–20 henkilön uhkaavan henkilön lähestymisen kohteeksi.

Myös nämä hyökkääjät olivat HIFK:n mukaan USH:n jäseniä.

– Paikalla oli onneksi poliiseja, jotka valvoivat kannattajaryhmää ja pysäyttivät hyökkäyksen, seura kertoo tiedotteessaan.

HIFK kertoo olleensa tapausten takia yhteydessä HJK:hon, Palloliittoon ja viranomaisiin. Seura vaatii välittömiä ja asianmukaisia toimenpiteitä tilanteen rauhoittamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Helsinkiläisseurojen välillä on ollut kesän mittaan useita väkivaltaan johtaneita välikohtauksia ja muita uhkaavia tilanteita.

Heinäkuussa HIFK:n edustusjoukkueen pelaaja joutui usean henkilön piirittämäksi liikkuessaan vapaa-ajalla seuransa harjoituspaita päällä. MTV Urheilun tietojen mukaan osa pelaajaan Hietaniemen uimarannalla käsiksi käyneestä joukosta tunnistettiin HJK:n kannattajiksi.

Niin ikään heinäkuussa HIFK:n edustusjoukkueen ja HJK/Kantsun välisessä ottelussa Brahenkentällä useat HIFK:n kannattajat ryntäsivät kentälle ja kävivät käsiksi vastustajan pelaajaan.