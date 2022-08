Poliisi selittää: Tästä syystä Kaivohuoneella pahoinpidellyn nuoren miehen kuolemaa ei ole saatu selvitettyä – vihjeitä toivotaan yhä

Nyt, yli kaksi vuotta myöhemmin, kuolemantapaus on kuitenkin yhä selvittämättä.

Poliisi ei jatka tutkimuksia, ellei tietoa tule

Oikeuteen saapui syytettynä kolme nuorta miestä, jotka olivat syyttäjän mukaan tehneet yksittäisiä väkivallantekoja kahdelle ravintolassa tapahtuma-aikaan olleelle miehelle. Toinen jutun asianomistajassa on narikassa ja ravintolan ulkopuolella pahoinpidelty mies.

Sen sijaan kävi ilmi, että nuoren miehen kuolemantuottamuksen osalta asia on edelleen poliisin tutkittavana.

Tapauksen tiedottamisesta vastaava rikoskomisario Tommi Lehtonen kertoo MTV Uutisille, että tällä hetkellä esitutkinta on keskeytettynä.

Poliisi on ajautunut tutkinnassa umpikujaan.

Nuorukaisen kuoleman aiheuttajaa ei ole saatu selville, ja kaikki tutkintalinjat on kaluttu viimeiseen asti. Poliisi ei Lehtosen mukaan jatka asian selvittelyä, ellei uutta tietoa ilmene.

Levoton ilta

Kaivohuoneen tapahtumista on julkisuudessa puhuttu laajasti joukkotappeluna. Lehtosen mukaan asiassa on kuitenkin tulkinnanvaraa.

– Itse näkisin, että kyseessä näyttäisi olevan enemmänkin yksittäiset tappelunujakat kuin joukkotappelu, mutta tämä lienee määritelmäkysymys. Nujakoissa on ollut osallisina kuitenkin useita henkilöitä, rikoskomisario selventää MTV Uutisille lähettämässään sähköpostiviestissä.

Poliisille välikohtausten selvittäminen on ollut hankalaa, sillä yksikään niistä ei tallentunut valvontakameraan.

Asiaan on vaikuttanut mitä ilmeisimmin myös se, ettei tapahtumapaikalta otettu tappeluiden takia ketään kiinni. Poliisi katsoi, että osallisten hätyyttäminen pois paikalta riittää.

– Alueella on tapahtuma-aikaan ollut useita poliisipartioita, jotka ovat puuttuneet näihin tappeluihin, mutta sillä hetkellä tilanne on ilmeisesti arvioitu sellaiseksi, että ketään ei tarvitse ottaa kiinni ja että osapuolten poistaminen paikalta on riittävä toimenpide.